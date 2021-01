18 nye smittetilfeller i Trondheim i helga

- Jeg er redd for å bli smittet eller smitte andre

Saken oppdateres.

Det melder Trondheim kommune i en pressemelding mandag morgen.

Fredag 22. januar ble det registrert seks nye positive:

Lørdag 23. januar ble det registrert elleve nye positive.

Søndag 24. januar ble det registrert én ny positiv.

Søndagens smittetall er det laveste i Trondheim siden 4. desember.

Dette er de smittede

De seks smittede fra fredag fordeler seg slik:

Fire menn, to kvinner

Aldersfordeling:

Tre er i 20-årene

Én er i 30-årene

To er i 50-årene

Én er smittet i utland, tre har kjent nærkontakt og to har foreløpig ukjent smittekilde.

Alle har mildt sykdomsforløp.

Fredag ble det gjennomført 641 tester.

De elleve smittende fra lørdag fordeler seg slik:

Sju menn, fire kvinner

Aldersfordeling:

To under 10 år

Fire i 10-årene

To i 20-årene

Én i 30-årene

To i 40-årene

Alle har mildt sykdomsforløp. Tre er smittet i utland og resten er kjente nærkontakter.

Lørdag ble det gjennomført 596 tester.

Den ene smittede fra søndag er:

En mann i 40-årene

Mildt sykdomsforløp, smittet i utland.

Søndag ble det gjennomført 474 tester.

Vaksine

SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister) er ikke oppdatert gjennom helga. Det siste tallet for antall vaksiner er fra torsdag i forrige uke. Til nå er det vaksinert 2405.

Selv om smittetallene i Trondheim er forholdsvis lave akkurat nå, er det all mulig grunn til å minne om at situasjonen er svært skjør. Regler for smittevern og begrensning av antallet sosiale kontakter er fortsatt svært viktig, skriver kommunen i pressemeldingen.

Mutert virus på Østlandet

Etter utbrudd av det muterte viruset i Nordre Follo har Trondheim gått ut med en sterk anmodning om at personer som har ankommet fra aktuelle kommuner på det sentrale Østlandet, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene, bes også begrense sosiale kontakter utover jobb og skole til et minimum. Kommunen skriver at personer fra disse områdene bør ha hjemmekontor der dette er forenlig med arbeidets art inntil svar på test på dag sju.

For de som jobber i helsetjenesten gjelder egne regler for de som har vært og/eller fått besøk derfra.

Den lokale forskriften om å ikke ha mer enn 10 sosiale kontakter pr husstand pr uke gjelder fortsatt for alle andre. Det er fortsatt ønskelig at flest mulig jobber fra hjemmekontor.

