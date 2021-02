Følg behandlingen av nye koronatiltak

På fem år er 10 000 barn blitt borte: - Kanskje blir det for alvorlig

Saken oppdateres.

Trondheim kommune er urolige for situasjonen når det kommer til de muterte virusvariantene. Onsdag morgen ble det varslet at det trolig kommer strengere tiltak i Trondheim i løpet av dagen.

- Situasjonen er urovekkende, og vi har derfor kalt inn til et ekstraordinært formannskap for å se på den eksisterende forskriften for smittevern, sier kommunikasjonsjef i Trondheim kommune, Harry Tiller til Adresseavisen.

Klokken 14 behandler formannskapet i Trondheim situasjonen. Følg møtet i vinduet over.

Spredning av mutert virus

De nye tiltakene kommer i etterkant av at det har blitt påvist mutert virus hos Singsaker skole, Bygger'n og E. A. Smith.

- Vi mener å ha rimelig god kontroll på dette. Men det som er kjedelig, er at det britisk muterte viruset smitter lettere og gjør det vanskeligere å holde tallene på koronasmitte nede, sa helse- og velferdsdirektør, Helge Garåsen, til Adresseavisen tirsdag kveld.

