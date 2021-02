Dette er koronareglene i Trondheim nå

Her vil de to ordførerne skape gigantisk industriområde

Saken oppdateres.

Ny koronaforskrift ble enstemmig vedtatt i formannskapet tirsdag.

Etter at det forrige onsdag ble vedtatt ny forskrift, og innført strengere koronatiltak, foreslo kommunedirektør Morten Wolden nye lettere tiltak denne uka.

Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 10.02.21 og trer i kraft fra klokken 16.00 tirsdag og gjelder til og med 03.03.21, informerte Wolden under møtet.

LES OGSÅ: - Det vaksineres hele tiden, men det går ikke så fort som vi ønsker

Her er de nye reglene

Formannskapet vedtar å videreføre:

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

Bruk av munnbind på kollektivreiser

Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.

Bruk av munnbind der man ikke kan holde - 1 - en meters avstand i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter, er det påbudt med bruk av munnbind.

Ansatte ved serveringssteder trenger ikke bruke munnbind der de kan holde mer enn en meters avstand.

Registrering av alle kunder på serveringssteder

Tometersregelen på treningssenter

Formannskapet vedtar å ikke videreføre:

Stenging av virksomheter

Påbud om hjemmekontor

Skjenkestopp fra kl. 22.00

Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter

Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/skole/barnehage til 10 personer per husstand

Anbefaling:

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/skole/barnehage til 10 personer per husstand

Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Kommunen påpeker at selv om de velger å ikke videreføre stans av idretts- og fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre, er det fremdeles nasjonale begrensninger for innendørsaktivitet for denne aldersgruppen.

LES OGSÅ: Person smittet med sørafrikansk mutasjon har vært i flere butikker i Trøndelag

Oppmykning av munnbindpåbud

I tillegg til forskriften vedtok politikerne flere justeringer.

Mona Berger (SV) foreslo på vegne av flertallspartiene og Venstre en presisering av munnbindpåbudet ved at det gjøres eksplisitt at det skal begrenses til offentlige steder der man ikke kan holde en meters avstand. Forslaget ble enstemmig vedtatt - og tas med i forskriften.

Det var i det hele tatt gløtt av optimisme i formannskapet tirsdag.

- Det lysner litt nå, sa Erling Moe i debatten.

- Vi har vaksine på vei ut i samfunnet og dette ser veldig bra ut. Da er det riktig å ta forsiktige skritt mot gjenåpning. Og at vi ikke stenger igjen ved første anledning, men at vi fra nå av går mot en gradvis åpning av samfunnet. Så må vi gjøre det så forsiktig at vi ikke for tilbakeslag.

Moe foreslo på vegne av Sp, SV og Venstre at ansatte i serveringssteder der man kan overholde avstandsreglene skal slippe munnbind. Det ble enstemmig vedtatt og tas med inn i forskriften.

Roald Arentz (Rødt) minnet om at situasjonen forrige uke var en helt annen - og manet til edruelig og at man ikke går fra negativ til positiv på en uke. - Det er ikke hver dag ytre venstre maner til moderasjon, men det gjør jeg nå, sa Arentz.

Kommunedirektør Morten Wolden minnet om at de kraftige tiltakene og munnbindpåbudet har bidratt sterkt til at kommunen har fått ned smittetallene.

LES MER: - Jeg kan ikke huske at Trondheim har hatt en så ung person med alvorlig sykdomsforløp før

Oppmykning i idrett og blant studenter

I formannskapet foreslo kommunalråd Julie Indstad Hole (Ap) to ekstraforslag knyttet til idretten og studentene. Flertallspartiene bestilte en mer aktiv gjenåpning av idrettsaktiviteter og åpning av kommunale idrettshaller. De krevde også en egen smittevernsveileder for studenter som i større grad tar hensyn til studenter som bor i kollektiv.

Indstad Hole pekte på økt ensomhet blant studenter under koronapandemien.

Idrett, kultur og næringsdirektør Ola By Rise opplyste at regjeringen mest sannsynlig kommer med nye oppmykning for idrett og kultur senere tirsdag.

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt og ligger som en bestilling til kommunedirektøren - og er ikke en del av forskriften.