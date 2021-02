Åtte nye smittet av koronaviruset i helga

Forlater Volue for ny direktørjobb

Saken oppdateres.

I løpet av denne helga, fredag, lørdag og søndag, har åtte personer i Trondheim testet positivt for covid-19. Alle er smittet av den britiske virus-varianten.

Fredag 19. februar ble det registrert tre nye smittede.

De smittede er tre menn, alle med milde forløp.

En person i 20-årene

En person i 30-årene

En person i 40-årene

Det ble gjennomført 628 tester.

Lørdag 20. februar ble det registrert to nye smittede.

De smittede er 2 menn, begge med milde forløp.

To personer i 40-årene.

Det ble gjennomført 517 tester.

Søndag 21. februar ble det registrert tre nye smittede.

De smittede er tre menn, alle med milde forløp.

Tre personer i 20-årene

Det ble gjennomført 323 tester.

Følgende er berørt:

Nidaros Idrettsungdomsskole.

Butikker berørt av smitte

Dersom du har vært på en av stedene listet nedenfor i gitte tidsrom, kan du ha vært i kontakt med en som med stor mistanke er smittet av den britiske mutasjonen av covid-19.

Kiwi Nardobakken:

15.02 ca kl 19.00

16.02 kl 11.00 til 12.00

Rema 1000 Rosenborg

16.02 ca kl 20.00

17.02 kl 22.30 til 23.00

18.02 kl 12.15

Meny Solsiden

18.02 kl 13.15-13.25

Coop Extra Møllenberg/Rosenborg

18.02 ca kl 20.25

Sesam Solsiden

18.02 ca kl 20.30

Shell bensinstasjon Tiller

16.02 kl 22.00 til 17.02 kl 08.00 og

17.02 kl 22.00 til 18.02 kl 08.00

Du er ikke pålagt karantene, men vi ber deg ta en test så snart som mulig, uavhengig om du har symptomer. Meld deg på test via elektronisk påmelding via kommunens nettside. Det er viktig at du holder avstand til andre frem til du får svar på prøven.

Vaksine

Så langt har 9427 personer fått første dose vaksine, 2976 har mottatt dose nummer to.

Det nasjonale vaksineregisteret, SYSVAK, oppdateres senere på dagen, så det reelle tallet er noe høyere.

I uke 8 får vi vaksiner for andre dose til de eldste aldersgruppene.

Det er lagt ut timer for vaksinering for uke 9. De aldersgruppene som har fått beskjed om at det er deres tur, kan nå gå inn på kommunens nettside www.trondheim.kommune.no og bestille seg time.

Trondheim kommune oppfordrer også pårørende til å være oppmerksom på dette. Pårørende kan bestille time til vaksinering på vegne av disse, enten ved å ringe koronatelefonen eller bruke sin egen bank-ID.

Det er nå de som er over 81 år som har fått beskjed om å bestille time.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

