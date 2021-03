Smittet person fra Oslo besøkte disse stedene i Trondheim

Hvordan få best mulig effekt av styrke- og kondisjonstreningen?

To nye smittede i Trondheim

Saken oppdateres.

Smittevernoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune opplyser at en koronasmittet person fra Oslo har besøkt en kommune i Trøndelag og flere steder i Trondheim.

Kommunen sender nå ut en liste over butikker og spisesteder denne personen har besøkt.

Personer som har besøkt stedene nevnt nedenfor kan ha vært eksponert for koronasmitte, melder Smittevernkontoret i Trondheim. De ber om at disse er oppmerksomme på symptomer og har lav terskel for å teste seg ved symptomer:



Lørdag 13. mars

Vinmonopolet, Trondheim Torg kl. 13-15

Weekday Nordre gate kl. 13-15

Outland kl. 13-15



Mandag 15. mars

Mcdonald's Nidarvoll ca. 22.30-23.00

Bunnpris Nidarvoll ca. 22.30-23.00