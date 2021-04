Kommunen advarer mot tilreisende dørselgere i Trondheim: - Smitterisiko

Hundrevis av uerstattelige gjenstander tapt: - Det er et sjokk

Saken oppdateres.

Trondheim kommune sendte fredag formiddag ut en pressemelding der de på generelt grunnlag advarer om risiko for å bli koronasmittet når dørselgere banker på hjemme hos publikum.

Adresseavisen har tidligere omtalt hvordan dørselgere fra blant annet Sector Alarm flys inn fra smitteområder til Trondheim.

- Kommunen er kjent med at det foregår flere lokale dørsalgkampanjer for tiden, og med selgere som har kommet reisende til byen fra andre deler av landet. Det er risiko for smitte, både ved nærkontakt mellom dørselger og kunde og ved eventuell signering av kontrakter/inngåelse av salg, både på digitale og analoge verktøy, skriver kommunen nå.

Flys inn fra smitteutsatte områder

Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, har klare råd om hvordan både dørselgere og kunder skal forholde seg.

- Hold avstand til hverandre. Selgere bør bruke munnbind dersom selgerne skal komme inn i private hjem. Dialogen mellom selger og kunde bør helst foregå utendørs, og med god avstand, sier Røsstad.

Hun oppfordrer kunder til å bruke egen penn ved signering av eventuelle avtaler som inngås.

- Dersom det er snakk om signering på for eksempel en iPad må denne sprites før kunden signerer. De som er kunde bør også sprite eller vaske hendene etter at de har signert, sier Røsstad.

