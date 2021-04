Dette bør du unngå de siste to timene før leggetid

Saken oppdateres.

Trondheim kommune ber om at de som har vært innom aktuelle steder er obs på symptomer, og at de har lav terskel for å teste seg ved symptomer:

Tirsdag 6.4

Rema 1000 Moholt kl. 18-18.30

Torsdag 8.4

Rusta Lade

Fredag 9.4

Rusta Lade

Kiwi Lilleby ca 12:20

Pizzabakern Lade Kl 12:40

Lørdag 10.4

St. Olav Narvesen kl. 11

