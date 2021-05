Ber folk i Trondheim droppe festing i helga: - Det er fortsatt en krevende situasjon

Raja anklages for utidig innblanding i visepresident-valg til idrettsstyret

Torsdag fikk 38 personer i Trondheim påvist koronaviruset.

Kommuneoverlege Tove Røsstad mener tallet fortsatt er høyt.

- Det er også noe ukjent smitte, da fire av gårsdagens smittetilfeller hadde ukjent kilde. Smitten er litt mer spredt når det gjelder alder, men det er fortsatt 20-åringene som dominerer.

Flere utbrudd

Det er fortsatt 17. mai-utbruddet, som involverer utestedet Fire Fine, som dominerer smittebildet i Trondheim for øyeblikket.

Per dags dato er 77 personer bekreftet smittet i tilknytning til dette utbruddet.

- Det kommer fortsatt inn noen smittetilfeller relatert til de andre utbruddene i bar og bingo-miljøet og kirkemiljøet også, så de er heller ikke helt avsluttet. I tillegg kommer det flere smittetilfeller blant mindre grupper som i hovedsak dreier seg om lukkede familie- eller vennegrupper, sier hun.

Det er også påvist smittetilfeller på NTNU, der ulike studieprogrammer er berørt.

- Det dreier seg til dels om studenter som har blitt smittet i løpet av 17. mai-helga, men også studenter som ikke har vært ute og feiret noen ting. Disse skal vi undersøke litt nærmere, da vi er usikre på smittekilden, sier Røsstad.

Mange smittede var ute 17. mai

Røsstad forteller at smittesporerne stadig oppdager en fellesnevner blant mange av de smittede; at de har vært ute på ulike steder 17. mai. Men det er foreløpig ikke noe annet utested enn Fire Fine som fremstår som et betydelig smittested, forklarer hun.

- Det dukker opp noen slengere her og der fra flere utesteder, der personene godt kan ha blitt smittet i utelivet. Mange smittede har til felles at de var ute 17. mai. Men det er jo mange som var det, så sånn sett sier det ikke all verden, sier hun, og fortsetter:

- Men jeg ønsker å oppfordre folk som har vært ute på forskjellige serveringssteder 17. mai om å være oppmerksomme. Det var mye smitte på den tiden, så de det gjelder bør ha lav terskel for å teste seg ved symptomer, kanskje spesielt de som har vært ute på Solsiden-området.

- Ikke helga for å feste

En rekke kommunale enheter og virksomheter er også berørt av de nye smittetilfellene.

- Det er fortsatt en krevende situasjon. Vi kan fortsatt ikke si at vi har dette helt under kontroll. Men det er ikke totalt ute av kontroll heller, sier hun.

Nå er kommuneoverlegen spent på hvordan helga utarter seg.

- Vi er på ingen måte over dette, så vi må fortsatt være forsiktig fremover. Vi må holde anbefalingene og reglene som gjelder. Det er fortsatt ukjent smitte der ute, så dette er heller ikke helga for å feste, avslutter hun.

