Nå skal formannskapet vedta nye koronaregler i Trondheim

Saken oppdateres.

Formannskapet begynner sitt møte klokka 09.55 tirsdag. Mandag kveld fortalte Adresseavisen at seks partier har gått sammen for å myke opp koronareglene i Trondheim. Ap er på glid og kan gi flertall for skjenking på restauranter.

Det ligger sju forslag fra politikerne til endringer av dagens midlertidige koronaforskrift i Trondheim. Det blir debatt om skjenkeforbundet skal oppheves og om treningssenter og svømmehaller også skal kunne holde åpent for voksne.

Dette er noen av reglene i den midlertidige koronaforskriften som ble vedtatt 31. mai og gjelder til 8. juni:

Påbud om bruk av munnbind.

Ikke lov for utesteder å servere alkohol.

Alle arrangementer blir forbudt

Du kan ikke ha besøk av mer enn to gjester innendørs og fem utendørs.

Treningssenter ble stengt for voksne over 20 år. Universiteter og høyskoler ble stengt med unntak for lesesaler og bibliotek og «dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet.»

