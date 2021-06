Fem nye smittede i Trondheim

Kan tjene over 40 millioner: Her er lagene som ligger i Europa-potten

Saken oppdateres.

Fem personer i Trondheim har fått påvist smitte av koronaviruset tirsdag 15. juni.

To menn og tre kvinner er smittet. En har ukjent smittekilde, resten er kjente nærkontakter, opplyser kommunen, og skriver at alle foreløpig har milde sykdomsforløp.

Aldersfordeling:

1 i 20-årene

3 i 30-årene

1 i 40-årene

Vaksine

Det ble satt 1437 førstedoser 15.juni. De fleste til personer i aldersgruppen 55- 64 (1064 personer). De ble også satt 606 andredoser i alt. Og fortsatt vaksineres enda flere enkeltpersoner av de aller eldste.

Etter anbefaling fra FHI vil intervallene mellom 1. og 2. dose igjen bli økt i Trondheim fra 9 til 12 uker så snart dette er praktisk mulig.

Det er nå sendt beskjed til personer født i 1968 som kan bestille time for vaksinering. De som er eldre, og som ikke har satt seg opp for time, kan også gjøre det.

Status vaksineringer:

68 314 (40,9 % av personer over 18 år og 32,9 % av befolkningen) har fått første dose og 46 385 (27,8% og 22,3 % av bef.) andre dose.

I alt satt 114 699 doser.

85+: Første dose 93,2 % ( 3331) og 90,6 % (3237) andre dose.

75-84: Første dose 98,1 % (9566) og 97,1 % (9462) andre dose.

65-74: Første dose 95,0 % (16711) og 91,5 % (16094) andre dose.

55-64: Første dose 75,2 % (16501) og 29,9 % (6573) andre dose.

45-54: Første dose 27,4 % (7244) og 14,3 % (3787) andre dose.

40-44: Første dose 21,7 % (2874) og 10,5 % (1396) andre dose.

25-39: Første dose 17,4 % (8960) og 8,6 % (4433) andre dose.

18-24: Første dose 13,5 % (3084) og 6,1 % (1397) andre dose.

16-17: Første dose 43 og 13 andre dose (personer med spesiell risiko)





Resterende vaksinasjonsbehov for å nå 90 % dekningsgrad for personer over 18 år:





55-64: Gjenstående dose 1: 3259

45-54: Gjenstående dose 1: 16575

40-44: Gjenstående dose 1: 9065

18-24: Gjenstående dose 1: 17519

25-39: Gjenstående dose 1: 37334.

