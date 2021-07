Åtte nye smittede i Trondheim

Elsparkesyklist kjørte nesten på politimann - så ble saken enda verre for mannen

Saken oppdateres.

«Det ble registrert åtte nye personer i Trondheim som testet positivt for covid-19 onsdag 7. juli», melder kommunen i en pressemelding torsdag morgen.

619 tester

De smittede er fire menn og fire kvinner. Alle er kjente nærkontakter, opplyser kommunen.

To av de smittede er i 10-årene, tre er i 20-årene, to i 30-årene og én i 50-årene.

Det ble onsdag gjennomført 619 koronatester.

Vaksinering

Stadig flere trondhjemmere blir også vaksinert mot koronaviruset. Tirsdag og onsdag ble det registrert 4131 førstedoser og 517 andredoser.

«I aldersgruppen 75-84 har nå utrolige 98,1 prosent tatt begge doser», skriver kommunen.

For tiden er det aldersgruppene 40 til 44 og 18 til 24 som er kommunens primære målgrupper. Der gjenstår henholdsvis 2817 og 10 055 doser for å nå målet om at 90 prosent av gruppene skal vaksineres.