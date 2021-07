Ti nye smittet av koronaviruset i helga

Singelkrisa-Marie: Hvis en mann er veldig «på», er det et rødt flagg

- Jeg følte jeg måtte trygle om hjelp for å få ambulanse

Jaggu lager de mye ekstraarbeid for dem som vil være effektive

- Treningsiveren er det ingenting å si på. Men det er dumt at vedkommende var der med symptomer

Christer er sperret ute for godt fra Voi: – De mener at jeg har kjørt «for mye»

Jaggu lager de mye ekstraarbeid for dem som vil være effektive

Saken oppdateres.

I løpet av helga ble ti personer registert smittet av koronaviruset i Trondheim kommune. Ni av disse har kjent smittekilde, og én har ukjent. Seks av de smittede er kvinner og resten er menn.

Fredag 9. juli: To nye smittede

Totalt antall testede siste døgn: 636

1 i aldersgruppen 10-19 år

1 i 20-årene

Begge har mildt sykdomsforløp.

Lørdag 10. juli: Fire nye smittede

Totalt antall testede siste døgn: 295

1 i aldersgruppen 10-19 år

2 i 30-årene

1 i 40-årene

Alle har milde sykdomsforløp.

Søndag 11. juli: Fire nye smittede

Totalt antall testede siste døgn: 331

1 i aldersgruppen 10-19 år

1 i 20-årene

1 i 50-årene

1 i 60-årene

Alle har milde sykdomsforløp.

Berørte steder:

De som har vært innom aktuelle steder bes om å være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer:

Tirsdag 6. juli

Hugos Tivoli (ved Leangen travbane) kl 16.00-20.00.

Vaksine

I uke 28 vil Trondheim motta 10 686 doser med Pfizer-vaksinen. Fra uke 29 vil det bli noe økning i leveransene av vaksiner, og det vil samtidig bli vaksinert med både Pfizer og Moderna (til sammen 12 750 doser). Dette blir første levering med Moderna til Trondheim.

I uke 27 ble det i alt satt 10 942 førstedoser og 617 andredoser. To av tre i Trondheim over 18 år har nå tatt sin første dose av vaksinen. Men fortsatt må det gis 43 134 førstedoser før vi har nådd vårt mål om minst 90 prosent dekning av førstedoser i alle våre målgrupper.

Det ble satt 2054 førstedoser og 29 andredoser fredag 9. juli. Kommunen vaksinerte 345 i aldersgruppen 40-44 og 1326 i aldersgruppen 18-24 på fredag.

Fortsatt er aldersgruppene 40- 44 og 18-24 viktige målgrupper hvor det gjenstår å sette henholdsvis 1673 og 7020 førstedoser for å nå målet på 90%. Bare 171 flere trenger nå å vaksinere seg i aldersgruppen 45-54 for å nå målet på 90%.

Det inviteres nå fortløpende fra siste risikogruppe, aldersgruppen 25-39, hvor årskull for årskull vil få sms om at de kan bestille time for vaksinering. 284 i denne aldersgruppen ble vaksinert på fredag.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag her