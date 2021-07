14 nye smittetilfeller siden torsdag

Fjerning av helsetest for førerkort for eldre skaper nye problemer

Saken oppdateres.

Siden torsdag har kommunen registrert 14 nye smittede. Av disse har seks kjent smittekilde, to er smittet i en annen kommune og seks kommer fra utlandet. Ti av de smittede er menn, fire er kvinner.

Torsdag 22. juli

Totalt antall testede: 351. Antall nye positive tester: 5

3 i 20-årene

2 i 30-årene

To er smittet i en annen kommune, mens tre er smittet i utlandet. Alle har milde forløp.

Fredag 23. juli

Totalt antall testede: 302. Antall nye positive tester: 1

1 i 30-årene

Den smittede kommer fra utland og har et mildt sykdomsforløp.

Lørdag 24. juli

Totalt antall testede: 249. Antall nye positive tester: 4.

1 i 10-årene

2 i 20-årene

1 i 50-årene

Alle er smittet av kjent nærkontakt og har et mildt sykdomsforløp.

Søndag 25. juli

Totalt antall testede: 273. Antall nye positive tester: 4.

2 i 20-årene

1 i 30-årene

1 i 60-årene

2 av de smittede er smittet i utland, de 2 andre er smittet av kjent nærkontakt. Alle har milde sykdomsforløp.

De som har vært innom aktuelle steder bes om å være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer:

Tirsdag 20.07.

H&M Sirkus shopping kl 09.00-16.00

Vaksine

Det er en økning med 4936 flere satte vaksinedoser siden siste rapport 22.7. Av dette er 4636 førstedoser og 300 andredoser. I tillegg skal 111 vaksineringer etterregistreres fra forrige uke i dag. Det ble satt flest (4183) førstedoser i aldersgruppen 25-39.

Alle innbyggere fra 18 år og eldre kan nå booke time. I løpet av uke 30 vil alle ha fått invitasjon via SMS til å booke time. Per utgangen av uke 29 er 77,9% (130 089 personer) vaksinert med første dose i Trondheim. Det gjenstår anslagsvis 20 000 vaksinasjoner før målet om 90% vaksinasjonsdekning for første dose er nådd for aldersgruppen 18+ da det i enkelte aldersgrupper er vaksinert godt over 90 % allerede. Målet på 90% vil kunne nås i uke 31 hvis oppslutningen fremover er god nok. Det er fortsatt 20 832 personer i aldersgruppen 25-39 og 2802 i aldersgruppen 18-24 som ikke har tatt første dose.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

