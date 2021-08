Seks nye smittet av korona i Trondheim

Saken oppdateres.

Mandag 16. august ble det registrert seks nye smittede i Trondheim.

Av de seks er det fem kvinner og en mann. Fem er smittet av kjente nærkontakter. Én er smittet i utland.

Aldersfordeling

3 i aldersgruppen 10 til 20 år

2 i 30-årene

1 i 40-årene

Det ble gjennomført 631 tester.

Trondheim kommune registrerer at det er flere som har bestilt time for testing, men som ikke møter opp. Trondheim kommune oppfordrer alle til å bruke timene for testing slik at de ikke blokkerer timer for andre, eller avbestille timene om de ikke trenger den.

Vaksine

Vaksinerte siden siste status

1904 doser er registrert satt i Trondheim siden siste rapport 14.8. Det er registrert 529 førstedoser hvorav 377 i aldersgruppen 25-39. Flest andredoser av i alt 1375 doser er registrert i aldersgruppen 55-64 med 377 doser.

Menn i aldersgruppen 25-39 er nå oppe på 78,4% mht første dose mot 81,6%. 3158 flere menn må ta dose 1 for å nå 90% i denne aldersgruppen.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak)

148 580 (71,6 % av befolkningen) har fått første dose og 68 764 (33,1%) andre dose. I alt satt 217 344 doser. 147 563 over 18 år har fått første dose (88,4%) og 68 686 (41,1%) andre dose. I alt satt 216 249 doser i aldersgruppen 18+. Det er behov for å sette 2679 førstedoser for å nå 90% gjennomsnittlig dekning for alle over 18 år.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag