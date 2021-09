Dette er de åtte mest stilte spørsmålene på koronatelefonen

Gir seg som hotellsjef på Britannia: - For krevende for familielivet

Gir seg som hotellsjef på Britannia: - For krevende for familielivet

Saken oppdateres.

Den enorme smitteoppgangen i Trondheim de siste to ukene har ført til sprengt kapasitet på smittesporingskontoret, venteliste for isolasjonshotell, og svært lange køer på både teststasjonene og koronatelefonen.

Adresseavisen har tatt kontakt med sistnevnte for å finne ut hva folk flest spør om når de ringer inn.

Helsesykepleier og koordinator på koronatelefonen, Karoline Johansen, forteller at mange av spørsmålene de får er komplekse. Men det er også flere spørsmål som går igjen ofte.

Her gir koronatelefon-teamet deg svarene på noen av vanligste spørsmålene de får inn.

LES OGSÅ: Ny smitterekord i Trondheim: 150 nye koronatilfeller

De mest stilte spørsmålene

1. Jeg har forkjølelsessymptomer og ønsker å bestille test. Jeg har booket meg en test selv, men den er langt fram i tid. Har dere noe tilgjengelig tidligere?

De testtimene (og vaksinetimene) som ligger tilgjengelig for innbygger er de samme som koronatelefonen har tilgang til. Vi har derfor ingen ledige timer før det som står oppgitt i innbygger sitt skjema.

2. Jeg har milde forkjølelsessymptomer. Bør jeg teste meg?

Ja! Vi har lav terskel for å sette opp til test. Det viktigste smittevernrådet er å holde seg hjemme ved symptomer og teste seg så fort som mulig. Karantene frem til prøvesvar foreligger. Det tar vanligvis én til tre dager å få svar på testen.

3. Jeg har testet positivt på hurtigtest. Hva gjør jeg?

Dersom du har testet positivt på en hurtigtest ber vi deg sende en mail til positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no. Du får da beskjed om å isolere deg hjemme (se regler for isolasjoner her) og be dine nærkontakter (de du har hatt kontakt med siste 48 timer før symptomstart / 48 timer før testdato om du ikke har symptomer) om å gå i karantene. Egne karanteneregler gjelder for vaksinerte og barn under 18 år. Se her for mer informasjon.

Når vi mottar din henvendelse vil vi melde deg opp til en PCR-test, og du vil bli kontaktet av teststasjonen med beskjed om time for PCR-test. Ved positiv PCR-test tar Smittevernkontoret kontakt med deg. Dersom du har en bolig der det er ikke er mulig å oppfylle kravene til isolasjon, har du rett til rom på isolasjonshotell. Dersom du er student ved NTNU finner du informasjon på universitetets hjemmesider.

LES OGSÅ: Mangelen på tester skaper kaos i skolene

4. Jeg er fullvaksinert og har fått SMS om karantene. Gjelder dette meg?

Nei! Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten var fullvaksinert. Det gjelder heller ikke for personer som ved nærkontakten hadde gjennomgått covid-19 siste 12 måneder med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato. Personer som hadde fått 1. vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen er også fritatt dersom vedkommende testes med ordinær PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Personen trenger ikke å gå i karantene frem til prøvesvar foreligger. Det er likevel viktig at du er obs på symptomer. Ved symptomer skal du gå i karantene og teste deg med PCR-test så fort som mulig.

5. Jeg er satt i karantene og skal teste meg på dag 7. Er hurtigtest godkjent?

Nei. For å teste deg ut av smittekarantene, er kun PCR-test godkjent (både pinnetest og spyttest). Dette gjelder også personer som skal teste seg ut av reisekarantene. Barn og unge under 18 år kan teste seg ut av karantene med hurtigtest. Dette gjelder kun barn og unge som skal følge et testregime som erstatter smittekarantenen.

LES OGSÅ: Økt testkapasitet kan gi flere positive tester

6. Jeg er student og har fått første vaksinedose i hjemkommunen og ønsker å få andre dose i Trondheim.

Dersom du er student ved NTNU, BI eller Dronning Maud, og du har semesterregistrert deg, vil du motta sms med info om hvordan du kan bestille deg time til vaksinering. Når du har mottatt sms kan du selv registrere når du fikk din første dose, og deretter bestille deg time for dose 2. Studenter som er folkeregistrert i Trondheim kommune kan selv bestille time her.

7. Jeg er satt i karantene og har time til vaksine i morgen. Kan jeg møte til timen?

Nei. Du må være ferdig med karantenen og ha testet negativt på PCR-test før du kan møte opp til vaksinering. Du må derfor utsette vaksinetimen din. Dette kan du gjøre selv ved å logge inn med elektronisk ID på Minside og endre time for dose to.

8. Jeg har blitt syk og ønsker å teste meg. Er en hurtigtest god nok?

Nei. Ved symptomer på covid-19 er det kun anbefalt med PCR-test. Du kan ikke bestille time på Statens Hus dersom du har symptomer.

LES OGSÅ: Får ikke test før tidligst neste mandag: - Det er ikke bra nok