- Jeg hadde ingen god magefølelse da meteren ble opphevet

Adressa har et medansvar for at trikken ble lagt ned

Saken oppdateres.

Det sier en bekymret NTNU-rektor Anne Borg. Denne uka har NTNU levert ut 25 000 hurtig-tester til studenter. NTNU-ansatte og studenter på dugnad har denne uka pakket 45 000 hurtig-tester og har altså flere enkeltpakker enn det er studenter.

Cirka 500 studenter som til nå har fått påvist korona gjennom en PCR-test.

50 studentkollektiv berørt

Tidligere i uka fortalte Adresseavisen at 131 sto i kø til isolasjonshotell i Trondheim. Mange av de smittede studentene bor i kollektiv og må være i kollektivet også mens de skal være i isolasjon. 50 studentkollektiv er berørt av korona-smitte.

Rektoren er bekymret for hvordan studentene har det. Hun måtte oppfordre studentene til å avslutte fadderuka før tida og begrense den sosiale aktiviteten. Nå vet hun at mange studenter er koronasmittet og sitter alene enten på isolasjons-hotell, på en hybel eller i et kollektiv.

- Setter alle kluter til

- Jeg er mest opptatt av å vise forståelse for hvordan mange studenter har det nå. Jeg er opptatt av å unngå at folk blir helt isolert og ber medstudenter ha et blikk på hvordan andre har det, stille opp med praktisk hjelp, kanskje handle for medstudenten som sitter isolert. Fra NTNUs side stiller vi opp med det vi kan. Vi pakker hurtig-tester, 6.års legestudenter og sykepleierstudenter på videreutdanning stiller opp og vaksinerer, Sit har handle-tjeneste for studenter. Vi prøver å sette alle kluter til, sier Anne Borg.

- Hvorfor tror du dette skjedde?

- Generelt senka vi nok alle skuldrene for mye. De fleste tenkte vel at nå var vi gjennom pandemien. Nå er det de unge og minst beskytta som blir smittet. Mange er ikke vaksinert eller har bare fått én dose.

- Dere fjernet jo også meteren før studiestart?

- Det var ikke NTNU. Dette kom fra statsråden vår, Henrik Asheim. Vi fikk beskjed om at det ikke var nødvendig med én meters avstand i auditoriene. Vi forholdt oss til det og tok bort sperrebåndene slik har vi kunne slippe inn flere i auditoriene. Unntaket var i Ålesund der det var et smitteutbrudd ved studiestart. Men nå har vi gjeninnført meteren på alle studiestedene. Vi må be studentene holde god avstand, bruke munnbind og vaske hendene, og de forholder seg til det.

- Tror du beskjeden om at det ikke var nødvendig med én meters avstand i auditorier førte til at folk slappet mer av ellers også?

- Det er vanskelig for meg å svare på. Men det at folk satt tettere, og at vi fikk delta-varianten, førte nok til mer smitte. Når vi fjernet sperrebåndene i auditoriene, ble det flere mennesker og tettere også på vei inn og ut av auditoriene.

- Når du ser det i etterpåklokskapens lys, var det riktig å oppheve énmeteren?

- Jeg hadde ikke noen god magefølelse da vi fikk beskjed om at meteren ble opphevet i auditoriene, og vi fjernet sperringene slik at de kunne sitte på alle setene. Jeg skulle nok ha lyttet til den magefølelsen. Nå gjør vi alt vi kan for å unngå mer smitte, men vi må nok være forberedt på høye smittetall noen dager til før det går ned.

- Du har vært veldig opptatt av at fadderuka skulle gjennomføres. Angrer du på det?

- Nei, det gjør jeg ikke. Fadderuka er så viktig for at studentene skal få bekjente og venner og få en god studiestart. Mange av NTNUs studenter kommer utenbys fra, de kjenner kanskje ingen og har flyttet hjemmefra for første gang. Fadderuka er ekstremt viktig. Å avlyse fadderuka ville ikke ha løst noe. Det ville bare ha ført til andre utfordringer.

