34 nye smittede i Trondheim

Saken oppdateres.

Onsdag ble det registrert 34 nye personer i Trondheim som har testet positivt for covid-19.

Av disse er det 27 menn og sju kvinner.

Aldersfordeling:

Aldersgruppen 10 til 20 år: 9

20-årene: 5

30-årene: 11

40-årene: 5

50-årene: 4

Det ble onsdag gjennomført 830 PCR-tester ved våre teststasjoner.

Vaksine

Tredje vaksinedose

Trondheim kommune starter vaksinering med tredje dose koronavaksine for voksne med alvorlig svekket immunforsvar fra uke 39.

For å få tilbud om dose tre med koronavaksine kreves det dokumentasjon på at man tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Sykehusene er hovedansvarlig for å identifisere hvem som skal tilbys en tredje dose. Dette arbeidet pågår og de dette gjelder vil bli informert når dette er klart.

Det er ikke mulig å bestille time for dose nummer tre nå.

Informasjon om hvordan time til tredje dose kan bestilles og gjennomføres vil komme fra Trondheim kommune så snart det er klart.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

Befolkningen over 18 år: 152 678 over 18 år har fått første dose (92,6%) og 124 437 (75,4%) andre dose.

Hele befolkningen: 156 649 (75,5 % av befolkningen) har fått første dose og 125 309 (60,4%) andre dose.

I alt er det satt 281 958 doser i Trondheim.

Prosentvis dekning i ulike aldersgrupper (første- og andredoser):

85+: 93,8 % og 92,4%

75-84: 99,3% og 99,5%

65-74: 96,3% og 95,0%

55-64: 95,9% og 93,4%

45-54: 92,8% og 86,5%

40-44: 89,7% og 78,6%

25-39: 85,4% og 47,4%

18-24: 92,9% og 73,3%

16-17: 80,3% og 13,4%

12-15: 4,8% og 0,4%

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

