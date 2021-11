Trondheim kommune ser noe positivt til tross for høye smittetall

Saken oppdateres.

Mandag morgen rapporterte Trondheim kommune om 388 nye smittetilfeller fra fredag til søndag.

St. Olavs hospital skriver på sine hjemmesider mandag at 20 koronasmittede er innlagt. Fire ligger på respirator på intensiven. Mandag morgen informerte sykehuset også om nok et koronadødsfall.

Tester flere med pcr

- Vi hadde 388 nye smittede i helgen. Men hele forrige uke hadde vi 897 positive tester. Det er en nedgang fra uka før da vi hadde 1156 nye smittede, sier Elizabeth Kimbell. Hun er sykehjemsoverlege i Trondheim kommune og den som mandag kan si noe om smittetallene i kommunen.

Kimbell understreker at det fortsatt er for tidlig å si om det er en trend, eller om det bare er tilfeldige svingninger som gjør at det er færre positive prøver nå enn de siste ukene. Det skjer samtidig som Trondheim kommune tester langt flere personer med pcr-tester.

Blant annet testes elever i de videregående skolene nå med pcr-tester, og det kan også være at flere med symptomer nå tester seg. Bare den siste uken ble det foretatt 4000 pcr-tester, mot 2700 uka før.

- Vi får ta med oss alt det som er positivt. Vi ser at det er nedgang i alle aldersgrupper med unntak av 70+, men der har det tidligere vært veldig små tall, sier hun.

- Frykter mørketall

- Det har vært flere av de eldste som har vært syke den siste tiden, er det en bekymring?

- Vi har hatt noen flere i den eldste gruppen som har testet positivt. Blant de som har vært innlagt på sykehus på landsbasis er det overvekt av yngre uvaksinerte personer og eldre fullvaksinerte. Mange av disse har underliggende sykdommer, sier Kimbell.

- Vi har vært redde for at det er mørketall her, og mer smitte blant de eldste enn det som har vist seg så langt i smittetallene. Det vi ser nå med flere sykehusinnleggelser kan tyde på dette, sier Kimbell, som kommer med en klar oppfordring til folk om fortsatt å være på vakt, følge rådene som er gitt og teste seg dersom de merker symptomer.

- Det er spesielt viktig at også de som er i risikogrupper eller blant de eldste følger rådene og beskytter seg for å unngå smitte. Det er også viktig at de som omgås eldre må være oppmerksomme og teste seg ved symptomer eller dersom man har vært utsatt for smitte, sier hun.