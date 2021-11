Nå har Olav Tryggvason fått selskap på Torvet

Kommunen ber folk om ikke å møte for tidlig til vaksinasjon

Saken oppdateres.

Det rigges for julemarked på Torvet, for nå er det mindre enn en uke til det åpner. I år er det en spesiell attraksjon som det er knyttet store forventninger til:

- Julemarkedet i Trondheim har allerede fått en del internasjonal oppmerksomhet. Vi håper at dette virkelig vil spikre inn at vi er en juleby i internasjonal sammenheng, sier Torstein Høe, prosjektleder i Midtbyen managment.

- Må tenke meg om

Attraksjonen er et pariserhjul som tar folk 33 meter til værs, det er så høyt at du vil se ned på Olav Tryggvason. Mandag ankom pariserhjulet Trondheim, og allerede tirsdag var hjulet montert.

Barbro Tangstad skal i Vår Frue kirke på julekonsert med foreldrene Kari og Rolf når hun oppdager det.

- Veldig artig! Dette synes jeg er et fint innslag, sier Barbro når hun har sikret hjulet på et mobilbilde.

- Jeg har jo hørt om at julemarkeder i andre storbyer har pariserhjul. Det er fint at vi kan ha det her på Torvet i Trondheim også. Jeg blir litt stolt, sier hun.

Foreldrene er enige, de også. Torvet er så stort, og her passer det fint med et pariserhjul.

Om de skal prøve hjulet?

- Nei, sier mor Kari. - Ja, sier Barbro.

- Det har jeg lyst til å prøve, men jeg må tenke meg litt om. Men det er et trivelig innslag, sier Rolf.

Arver fra Oslo

- Alle store julemarkeder både i Norge og Europa har pariserhjul. Vi har tenkt på dette en stund, og vi har sendt noen forespørsler tidligere. Men det er ikke så mange pariserhjul i verden, og så er det slik at pariserhjulene ofte har en avtale om hvor de skal være, sier Høe.

Men i år lyktes de endelig. Pariserhjulet som tidligere har stått på julemarkedet i Spikersuppa i Oslo, var nemlig ledig for nye oppdrag.

For i Oslo har de ordnet seg et litt større pariserhjul i år.

- Julemarkedet er alltid godt besøkt, men vi forventer at dette fører til enda større besøk fra regionen. Vi regner med flere vil ta turen til byen for å se hva vi holder på med, sier Høe.

Siden pariserhjulet er så høyt, vil det bli synlig langt utenfor midtbyen, og tar du en tur, vil du kunne se alt som er verdt å se i Trondheim, Munkholmen, Nidarosdomen, Tyholttårnet og Festningen, skryter Høe.

- Skikkelig gøy

Anders Opheim og Sandra Sætre er ikke i tvil, de skal kjøre pariserhjul på julemarkedet.

- Jeg har tatt London Eye en gang, det er litt større skala. Men dette ser gøy ut. Jeg tror dette vil slå an, sier Anders som ser for seg at det vil være stemningsfullt å ta en tur når ettermiddagsmørket senker seg, og julelysene kommer til sin rett.

Isak (6) og mamma Tanja Klemets var ikke klar over pariserhjulet før de kom til byen.

- Ja, nikker Isak når vi spør om han har lyst til å ta pariserhjulet. Han har kanskje litt høydeskrekk, og har aldri prøvd noe sånt før, men seksåringen synes det ser skikkelig gøy ut.

- Det er koselig med julemarked, og nå kommer vi nok ikke utenom pariserhjulet, smiler mamma Tanja.

Torstein Høe sier at de har fått mange gode tilbakemeldinger på pariserhjulet så langt.

- Vi har sett noen kommentarer, og vi forventer ikke at alle liker dette. Det er noen som synes dette er litt amerikansk, litt «over the top». Men så vidt vi kan se er reaksjonene overveldende positive, og barna synes dette er helt fantastisk. Jeg er sikker på at vi kommer til å skape gode minner med pariserhjulet, sier Høe.

Julemarkedet åpner onsdag i neste uke, da blir det snorklipping og åpningsseremoni med ordføreren til stede, lover han.

