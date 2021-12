Penger fra disse MC-entusiastene gjør jula litt bedre for fattige

Fikk idé under pandemien: - Responsen var ekstrem

Saken oppdateres.

Glem det du trodde du visste om motorsykkelklubber og deres medlemmer. Selv om de heter Prowlers MC, av og til går med skinnvester og kjører Harley, er de ganske lik de fleste andre. Også når det kommer til hjerterom for dem som har det vanskelig. Prowlers MC har gitt 8000 kroner til Adresseavisens juleinnsamling.

- Pengene er overskuddet etter at vi holdt åresalg på julebordet vårt. Vi er ikke tjukke av penger selv heller, men vi pleier å gi overskuddet til et godt formål, og i år ble det Adresseavisens juleinnsamling, sier MC-klubbens talsmann, Frode Løvik.

- Hva kalte du salget, sa du?

- Åresalg. Det er et lotteri. Da jeg var liten, var jeg med bestemora mi på santitetsforeningen. Der hadde de åresalg, og det var egentlig det samme vi hadde på julebordet, sier Løvik.

Prowlers MC har rundt 20 medlemmer og holder til på Tiller.

En litt bedre jul

Pengene fra MC-klubben og andre givere skaper en litt bedre jul for fattige familier i Trondheim og omegn.

Pengene som kommer inn blir vekslet inn i gavekort på 1000 kroner.

- Gavekortene kan løses inn i mat og andre nødvendighetsvarer, men ikke i alkohol og tobakk. Vi gir familier i Trondheim og omegn en bedre jul, der de kan senke skuldrene og slippe å tenke på økonomien., sier kontorleder Rannei Mesloe i Adresseavisen.

1800 familier kan etter søknad nyte godt av gavekortene.

- Støtten betyr mye

I en tidligere artikkel om juleinnsamlingen, beskrev Kjetil Bye i Kirkens Bymisjon behovet og mottagerne slik:

- Det er mange barnefamilier og mange i litt vanskelige liv som er preget av rus og psykiatri. Det som er litt urovekkende er at det er søkere som faktisk er i jobb, men som tjener veldig dårlig og ser seg nødt til å be om hjelp. Støtten betyr mye for dem som mottar den, sa Bye.

Slik kan du gi

Adresseavisens juleinnsamling har vært en innsamlingsaksjon siden 1915. Det er fortsatt anledning til å gi penger. Bidrag kan gis slik:

Enten til bankkonto 4202 24 87412. Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Eller via Vipps. Bruk kode 72606 for å søke opp mottageren.

Årets juleinnsamling er et samarbeid mellom Adresseavisen, Kirkens Bymisjon, menigheter og Frelsesarmeen.