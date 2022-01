Etterlyser vitner over 27 år etter Siljes død

Para-VM: Femteplass for Skarstein: – Jeg er lamslått over rausheten

Måtte sprenge et tre som lå over strømlinje i Trondheim

Saken oppdateres.

Påtaleansvarlig Mette Kollstrøm og etterforskningsleder Øyvind Jørgensen i Trøndelag politidistrikt forteller til Adresseavisen at de holder alle muligheter åpne i starten av den nye etterforskningen.

– Det er litt det mandatet vi har fått. Vi skal se på saken med nye øyne og etterforske alle muligheter, sier Jørgensen.

Ber vitner ta kontakt

De to har håp om at det er mulig å finne ny informasjon så lang tid etter hendelsen, men legger ikke skjul på at det er svært utfordrende å etterforske en såpass gammel sak. En av grunnene til dette, er at politiet ikke har tilgang på fysiske bevis som eksempelvis avdødes klær. Det er dermed ikke mulig å gjøre nye undersøkelser av dette, for eksempel for å finne DNA-materiale.

– Av krimtekniske beslag finnes det ikke noe igjen av det. Det er nok destruert. Det vi har fra de krimtekniske undersøkelsene, er bilder og de rapportene de skrev ut ifra de undersøkelsene de gjorde den gang, forklarer Jørgensen.

Politiet etterlyser nå vitner som tidligere ikke har meldt seg til politiet. Dette kan være personer som befant seg på eller i nærheten av stedet hvor Silje Redergård ble funnet død lørdag 15. oktober 1994.

Politiet er også interesserte i å få snakket med personer som i etterkant av hendelsen i 1994 har snakket med personer som antas å ha opplysninger som kan opplyse saken.

Vitner kan ta kontakt med politiet i Trøndelag via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller via telefon 73 48 94 00.

Ny etterforskning

Femåringen ble funnet død i snøen på Tiller 15. oktober 1994. Tre gutter i alderen fire til seks år ble etter kort tid mistenkt den gang, men saken ble henlagt på grunn av deres lave alder. Det som ble betegnet som en barnetragedie, rystet hele landet og vakte oppmerksomhet langt ut over Norges grenser.

Etter en dokumentar fra NRK Brennpunkt, har Trøndelag politidistrikt nå startet ny etterforskning av saken. Det skjer etter ordre fra statsadvokaten.

– Det kan være begrensede muligheter for å innhente og kontrollere informasjonen fra den gang, men jeg mener vi skal prøve. Det gjelder særlig dette med vitneobservasjonene, sa førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til Adresseavisen i desember i fjor.

– Hvordan vil du karakterisere arbeidet politiet gjorde i 1994?

– Det mest iøynefallende, er at politiet konkluderte så raskt. Det var nok feil. Det kan være konklusjonen var riktig, men de burde ha innhentet mer informasjon før den ble trukket, svarte Soknes.

LES OGSÅ: Nå må politiet gjenoppta Silje-saken: - Jeg mener vi skal prøve

Status som mistenkt

Den nye politietterforskningen er nå i startfasen. Politiet har blant annet hatt innledende møter med statsadvokaten. Jørgensen og Kollstrøm forteller at de nå ser på flere mulige hypoteser om hva som kan ha skjedd den oktoberdagen i 1994. En mulighet politiet ser på, er om det kan være andre gjerningspersoner enn personene som er omtalt i saksdokumentene fra den gamle etterforskningen.

Likevel har politiet landet på å gi de tre barna som i 1994 ble mistenkt i forbindelse med dødsfallet, status som mistenkt også i den nye etterforskningen. Jørgensen sier til Adresseavisen at de egentlig ikke hadde noe annet valg. Han og Kollstrøm påpeker at personene får styrkede rettigheter når de har status som mistenkt. Politiet vil be tingretten om å oppnevne forsvarer for de tre mistenkte, men dette er ikke gjort per i dag.

Politiet vil nå også etterforske for å få avkreftet eller bekreftet om de tre guttene på noe vis var delaktige, og mener derfor det er riktig å gi de tre status som mistenkt.

LES OGSÅ: Mor vil ha saken gjenopptatt: - Alltid tvilt på at Silje ble drept av barn

LES OGSÅ: Forsker til NRK: - Anbefaler å granske Silje-saken