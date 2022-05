Problemer med BankID gir økt ventetid på legevakta

Vant Gullrute for NRK-serie

Løpegruppen ble et fenomen. Dette er grunnen, mener hjerneforsker

Grensehandelen tar seg opp igjen – storbank tror 2023 kan bli et rekordår

Viola Davis kritisert tolkning av Michelle Obama i «The First Lady»: – Utrolig sårende

- Det er trist at noen ødelegger den fine brygga

RBK Kvinner jakter ny seier – følg kampen direkte her

Trøndersk undersøkelse: Åtte av ti bekymret for rentehevinger og økte matvarepriser

Kapteinen ble frisk: Disse elleve starter for RBK

Reagerer på utested: – Vaktene sa at de ikke ville ha inn sånne ungdommer som oss

Reagerer på utested: – Vaktene sa at de ikke ville ha inn sånne ungdommer som oss

Johnsen matchvinner for Venezia – Serie A-håpet lever

Saken oppdateres.

- Det er et generelt problem i hele Norge i dag at løsningen med BankID ikke virker som den skal søndag, og hos legevakta i Trondheim gir dette utslag i økt ventetid, sier Laura Steinsli, som er kommunalsjef for helse i Trondheim.

Hun understreker at dette ikke har noe med den nye Helseplattformen som ble lansert natt til lørdag.

LES OGSÅ: - Det er en ulempe at vi ikke får prøvd ut Helseplattformen i full pakke

- Nei, dette skjer uavhengig av Helseplattformen, men det er uflaks at dette skjer samtidig, sier Steinsli som ennå ikke vet når dette løser seg.

- Til dette er løst må de ansatte gå over til manuelle rutiner, fordi de ikke får logget seg inn i systemene, sier Steinsli.

Når Adresseavisen snakker med Steinsli klokken 17.15 søndag opplyser hun at det er rundt én time ventetid fra en person kommer til venterommet og til vedkommende får snakke med en sykepleier.

- Det går greit å ringe til legevakta, men det er noe lengre ventetid hos legevakta. Og så er det selvsagt slik at dersom det virkelig haster, så finner sykepleier raskt en lege, forsikrer Steinsli.