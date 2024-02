Operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt opplyser at de ble ringt opp av én av de to fornærmede klokken 02.26.

– En mann som var ute og gikk en tur på Møllenberg tok kontakt med oss og fortalte at han og en annen person var blitt truet med våpen av en mann.

Truet med revolver

Politiet rykket ut med fire enheter og fikk kontroll på gjerningspersonen klokken 02.34.

– Det ble gjort funn av en revolver like i nærheten, som de fornærmede forklarte at de hadde blitt truet med. Våpenet ble tatt i beslag.

Han opplyser at våpenet var ekte, men at det ikke ble utløst noe skudd under hendelsen. Mannen som ble truet hadde ingen relasjon til den mistenkte, ifølge politiet.

Gjerningsmannen sitter i arresten og vil bli avhørt senere i dag.

Utsatt for vold

– Rett før dette skjedde skal den pågrepne mannen ha utsatt en annen person for vold, så det er to fornærmede i saken, forteller Hangaas.

Personen som ble utsatt for volden er ikke ansett som skadd, og det var ikke behov for helsehjelp.

Våpenmannen er ikke ukjent for politiet, ifølge operasjonslederen.