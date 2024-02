Nylig gikk kommunen ut med tilbud til ungdommer født i årene 2005–2007.

I en nyhetssak på kommunens nettside kommer de med flere konkrete råd for hvordan ungdommer skal forebygge hjernehinnebetennelse. Rådene finner du lenger nede i denne saken.

– Sjelden, men veldig alvorlig

Årsaken til smittsom hjernehinnebetennelse, eller meningokokksykdom, som det også kalles, er meningokokkbakterier.

– Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men veldig alvorlig, sykdom. Ungdom og de yngste er de som er mest utsatt for å bli syke av denne bakterien. Sykdommen kan utvikle seg så fort fra begynnende symptomer til et alvorlig forløp, så det er viktig at vi gjør forebyggende tiltak, sier Sagvik.

Smittevernoverlege Eli Sagvik Foto: Morten Antonsen

– Det er sånn at vi alle kan ha bakteriene i halsen, men vi trenger ikke bli syke av den. Friske ungdommer har oftere denne bakterien i halsen enn andre, sier hun.

Kombinasjon av tett kontakt med andre ungdommer, festing, deling av flasker, kyssing og lite søvn øker risikoen for smitte og for at sykdommen får et alvorlig forløp, ifølge kommunen. Det gis gyldig fravær fra skole for å få tatt vaksinen.

Flere ulike typer

I nyhetssaken på kommunens side påpekes det at det er flere varianter av meningokokkbakterien som kan gi alvorlig sykdom. De vanligste gruppene er A, B, C, W og Y. De siste årene har gruppe Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdom. Det har også vært noen tilfeller på grunn av bakterier av gruppe C og W.

– Gruppe B har ikke vært påvist blant ungdom i Norge siden 2014, men i løpet av sommer/høst 2023 har det vært tre tilfeller av gruppe B blant tenåringer, inkludert et dødsfall, står det i nyhetssaken.

Trondheim kommune tilbyr derfor to ulike typer meningokokkvaksiner. Folkehelseinstituttet skriver følgende på sine nettsider:

– Med dagens smittesituasjon vil ACWY-vaksinen gi bredest dekning i aldersgruppen 16-19 år. Derfor er det denne vaksinen som først og fremst anbefales til ungdom. For å være beskyttet mot alle gruppene av meningokokkbakterien som har gitt sykdom i Norge de siste årene må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

– Håper på stor pågang

Sagvik forteller at kommunen har hatt et slik tilbud til ungdommer siden skoleåret 2011–2012.

– Vi har gitt tilbud til elever i videregående skole. I utgangspunktet tilbød vi det til russekullene, så til 2. årselevene på videregående skole. Nytt i år er at vi tilbyr vaksine til vg1 i tillegg til elever i vg2 og tredjeklassinger, som ikke tok vaksinen i fjor, sier hun.

– Regner dere med stor pågang?

– Vi håper jo på det. I fjor var det 1760 som vaksinerte seg. Det er det høyeste antallet vi har hatt, men da var det litt ekstra promotering fordi vi ønsket at folk skulle ta i bruk Helsami-appen. I år er det et ekstra kull som får tilbud, så vi tror det blir mange, sier Sagvik.

Her er kommunens råd

Her er kommunens råd til ungdommer for å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse:

Ta vaksinen.

Unngå å dele flasker og glass med andre.

Få nok søvn og hvile.

Unngå for mye alkohol, røyk og snus.

Unngå å kline med mange personer.

«Fyllesyke, utmattelse og smittsom hjernehinnebetennelse kan likne på hverandre. Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber», skriver Trondheim kommune på sin nettside..