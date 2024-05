Torsdag kveld delte Mediebedriftenes Landsforening ut Årets mediepriser på Ole Bulls scene i Bergen.

Totalt er 26 forskjellige mediehus nominert til årets mediepriser.

Adresseavisen var nominert i tre kategorier: Årets lokale nyhets-/sportsdekning for serien «Milliardæren» og Årets lokale podcast med «Rått Parti» og årets lokale nyhetsnettsted.

Adresseavisen gikk til topps med et prosjekt gjennomført av Margrete Konstad, Sissel Lynum, Espen Rasmussen, Rune Petter Ness, Agne Ødegaard, Jacob Storgaard Jensen og Lajla Ellingsen.

– Viktig og mektig aktør

Avsløringen av milliardæren Francis Hay var et arbeid som tok halvannet år.

Adresseavisen mottok nylig også Skup-diplom for milliardæravsløringen.

Da sa graveleder Lajla Ellingsen følgende om årsaken til at de ville se på virksomheten til Francis Hay og Norinvest:

– Hay har vært en stor, viktig og mektig aktør i Trondheim i alle de årene jeg har bodd her, men vi har nesten ikke visst noen ting om han – han har vært veldig mediesky.

I 2018 ble Hay siktet for medvirkning til bedrageri, regnskapsovertredelse og brudd på arbeidsmiljøloven, men saken ble henlagt.

– Journalister har egentlig ikke innsyn i politietterforskninger, men hvis sterke samfunnsmessige hensyn tilsier det, skal vi likevel få innsyn. Det ba vi om, og der startet egentlig prosjektet, sier Ellingsen.

Fire av prisvinnerne. Foto: CHRISTER JOHNSEN

Rystende, sjokkerende, imponerende

I juryens begrunnelsen står det: «Rystende, sjokkerende, imponerende og hjerteskjærende på samme tid».

«En journalistisk sliteserie og et meget krevende innsynsarbeid ligger bak denne elleville saken som inneholder avsløringer om direkte lovbrudd, grov utnyttelse av arbeidskraft og bevisst misbruk av velferdsstaten».

«Journalistikk som setter dagsorden og tviholder på den til kommunen endrer politikk og retningslinjer», står det.

De andre nominerte i samme kategori var «Psykiatriens bakside» - ØstlandsPosten, «Ekstremværet Hans» - Hallingdølen,

«Utleieskandalen»- Avisa Oslo, «Jakten på familiefaren» - Stavanger Aftenblad og «Tre skudd i Ibsensgate» - Bergens Tidende.

Vant med «Rått parti»

Adresseavisen gikk også til topps i kategorien Årets lokale podcast.

Podkasten «Rått parti» handler om maktspillet i Arbeiderpartiet i Trondheim.

I februar i år vant Adresseavisen-journalisten Anne Dorte Lunås vant Den trønderske journalistprisen under Mini-Hell i Trondheim. Podcasten vant også prisen for beste featurejournalistikk på samme journalist-konferanse.

Stor jubel da Adresseavisen gikk til topps også i kategorien årets lokale podcast. Foto: Caroline Roka

Podcasten er produsert sammen med Stian Wallum, Lajla Ellingsen, Audun Kvitland Røstad og Marius Ergo.

I juryens begrunnelsen for prisen vektlegges det at journalisten navigerer i et komplekst saksunivers og presseetiske utfordringer på en forbilledlig måte, og skaper en podcast som holder tak i lytterne gjennom hele serien.

«En god idé, godt planlagt og kvalitet i alle ledd».

«Dette er årets lokale podcast, men holder skyhøy nasjonal klasse», står det.

De andre nominerte i Årets lokale podcast er «Trippeldrapet på Geilo» - Hallingdølen, «Det ho sa» - Fædrelandsvennen, «Døden er en mann» - Stavanger Aftenblad, «Aftenblabla» - Stavanger Aftenblad og «Nokon må gå» - Bergens Tidende.