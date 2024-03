– Det handler rett og slett om trafikksikkerheten. Vi fikk varsel fra våre sjåfører om det som kunne bli farlige situasjoner, sier områdesjef i VY Buss, Kenneth Bratt.

Det var like etter klokken 12 torsdag at metrobussene stanset all kjøring gjennom deler av Innherredsveien. Det pågikk asfaltarbeid og selv med manuell dirigering på stedet var det ikke mulig for de store metrobussene å kjøre Innherredsveien.

Vy sendte ut folk på befaring og konklusjonen var klar.

– Ikke bare var det fare for skader på bussene, men det var så uoversiktlig i området at det ikke var trygt verken for fotgjengere eller annen trafikk. Du kan si det så enkelt at er vi ikke sikker, så er vi sikker, sier Bratt.

Det var ikke trygt å kjøre metrobussene før asfaltarbeidet var ferdig, sier Kenneth Bratt, områdesjef i Vy. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

– Skjønner at det rammet mange

Det var holdeplassene Buran 1, Buran 2, Buran 3, Anders Buens gate, Rønningsbakken, Dalen Hageby, Strindheim 1 og Strindheim 2 som ikke ble betjent av linje 1, 2, 10 og 70 flere timer på torsdag.

– Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte. Vi skjønner at det rammet mange passasjerer, men dessverre var det ikke mulig å kjøre den strekningen før asfaltarbeidet var ferdig, sier Bratt.

Dette bildet ble tatt torsdag ettermiddag. Foto: Morten Antonsen

Miljøgate

Innherredsveien bygges om til miljøgate mellom rundkjøringa ved Solsiden og Saxenborg allé. Ifølge Miljøpakken skal gata bli en effektiv kollektiv-åre godt tilrettelagt også for gående og syklende samt gateliv og handelsvirksomhet.

Prosjektet har en finansiering på 332 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig i 2025.