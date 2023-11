Politiet vil være til stede ved Saupstadsenteret fredag mellom klokken 11.00 og 12.00, skriver politiet på sine nettsider.

Da vil de være tilgjengelig for publikum for spørsmål og informasjon vedrørende den alvorlige hendelsen ved Saupstadsenteret torsdag.

– Trygge publikum

– Vi ønsker å trygge publikum samt komme med info om hva som skjedde der. Patruljen som var involvert i hendelsen vil være til stede, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik ved Trøndelag politidistrikt.

Han opplyser videre at eventuelle vitner til hendelsen som kan sitte med spørsmål, kan ta kontakt med patruljen.

Skarp gjenstand

To ansatte ved Saupstad helsestasjon ble sendt til St. Olavs hospital etter å ha blitt angrepet med en skarp gjenstand torsdag. De er ikke livstruende skadd, ifølge politiet.

Kommunalsjef for barne- og familietjenesten, Annika Björnström, forteller at de holder senteret på Saupstad stengt fredag.

En kvinne i 30-årene ble pågrepet et lite stykke unna helsestasjonen og er siktet for grov kroppsskade etter hendelsen. Adresseavisen får opplyst at politiet har varslet Trøndelag tingrett om at hun trolig vil bli begjært varetektsfengslet lørdag.

Kvinnens forsvarer, Kolbjørn Lium, ønsker ikke å kommentere saken