Hvert år samler Adresseavisen inn penger til dem i Trondheim som trenger det mest. Så langt er det kommet inn over 1,8 millioner kroner.

En av de faste giverne til juleinnsamlingen er Fosenlaget. I år gir de 10 000 kroner.

– Vi har ligget på halvparten i noen år. Nå ville vi gi et litt større beløp enn vanlig gitt situasjonen i samfunnet, sier leder Joar Marius Nilssen.

Om lag 2500 mennesker mottar gavekort i år. 1500 enslige får 1000 kroner, mens 1000 familier får gavekort verdt 1500 kroner.

– Vi håper pengene kommer de riktige personene til gode, sier Nilssen.

Fyller straks 100 år

– Hvem er Fosenlaget?

– Laget ble grunnlagt i 1926. Vi har ligget litt lavt i terrenget i noen år, men nå prøver vi å få opp aktiviteten igjen.

Opprinnelig var laget en sosial arena i Trondheim for innflyttede folk fra Fosen. I dag teller de 130 medlemmer.

– Vi består i stor grad av etterkommere fra de første som var med og startet laget. Gjennom året har vi sosiale tilstelninger og bidrar i frivilligheten. Noen av medlemmene er også med i sangkor.

– Vil støtte en god sak

Forutsetningen for å være medlem er at du enten kommer fra Fosen eller har aner derfra, sier Nilssen.

– Men for Fosenlagets sangkor er vi mer rundhåndet for å holde antallet oppe.

Disse gavekortene deles ut til innbyggere i Trondheim. Foto: Espen Bakken

– Hvorfor gir dere til juleinnsamlingen?

– Vi vil støtte en god sak. Vi jobber ikke mot noen spesiell veldedighet, men har bygd oss opp litt midler slik at vi har mulighet til å støtte gode formål.

Over 1,8 mill.

Tradisjonen med innsamling strekker seg tilbake til 1915. Den er et samarbeid med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, som ble med i henholdsvis 2003 og 2017.

Så langt er det kommet inn 1500 bidrag. Samtidig er det snakk om flere givere, siden mange bidrag er merket med flere navn.

Sigve Sjøhaug i Frelsesarmeen og Kjetil Bye i Kirkens Bymisjon har gått gjennom alle søknadene for å finne ut hvem som skal få hva. Foto: Espen Bakken

Onsdag er summen oppe i over 1,8 millioner kroner.

– Vi ønsker å takke alle de rause giverne som har gitt til juleinnsamlingen i år, sier kontorleder Rannei Mesloe i Adresseavisen:

– Vi ser at behovet er stort og har derfor delt ut gavekort på mat for en rekordsum på tre millioner til de som trenger det mest. Derfor håper vi at folk fortsetter å gi inn mot julehøytiden.

Slik kan du gi: