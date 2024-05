Trondheim kommune har torsdag sendt ut varsel til cirka 8000 beboere på Ranheim.

Det gjør de etter å ha målt avvik på vannkvalitet på en rutineprøve av drikkevann i Ranheimshallen onsdag.

Merete Mauland i Trondheim bydrift opplyser at analyse av prøven viser en svak forekomst av E. coli.

Kommunen jobber med å finne kilden og omfanget. Mauland presiserer at varselet om vannkvaliteten er for å være føre var.

Det ble tatt nye prøver torsdag.

«Selv om problemet trolig er lokalt, ber vi alle i et område på Ranheim koke vannet for å være føre var», skriver kommunen i varselet.

Alle som er berørt skal ha blitt varslet via telefon.

Kommunen oppfordrer alle til å koke vann som skal drikkes eller brukes til matlaging. De opplyser videre at det er tatt prøver på hovedvannledningen og at de vil gå ut med svarene på prøvene så snart de får dem. Det er forventet at dette skjer fredag.