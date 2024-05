En mann i 30-årene ble utsatt for vold utenfor restauranten Grano i krysset Søndre gate og Brattørgata i Trondheim sentrum natt til søndag 5. mai. Fornærmede er bosatt i Trondheim.

– Hendelsen ble loggført klokka 02.37. Innringer observerte at en person ble utsatt for vold i Søndre gate i Trondheim. Det nevnes blant annet et spark mot hodet. Politipatruljen kommer i kontakt med fornærmede som har kutt i hodet, sa operasjonsleder Øystein Sandhals Volden til Adresseavisen tidlig søndag morgen.

To menn stakk fra stedet, men en taxisjåfør i en Tesla fanget deler av hendelsesforløpet.

Signalement

Politiadvokat Marita Gran Hanssen ved Trøndelag politidistrikt oppfordret i Adresseavisen tirsdag de to mennene om å melde seg til politiet. Det hadde de imidlertid ikke gjort onsdag formiddag.

– Vi har heller ikke fått noen tips om hvem gjerningspersonene er ennå, sier hun.

Politiet går nå ut følgende beskrivelse av de to mennene, i håp om komme i kontakt med mennene:

Mann 1:

Trolig i 20-30 årene

Svart dressjakke

Hvit skjorte

Beige bukse

Lyse sko

Mann 2:

Trolig i 20-30 årene

Svart dressjakke

Mørkegrå gjenser

Grå bukse

Hvite sko

Ber kvinne melde seg

Gran Hanssen opplyser videre at politiet også ønsker også å komme i kontakt med et svært sentralt vitne som er fanget på videoovervåkningen fra Teslaen.

– Hun fikk trolig med seg hele voldshendelsen på nært hold.

Vitnet er en kvinne trolig i 20-30 årene med mørkt hår, sort dressjakke, hvit kort kjole og lyse pumps, sier hun.

Politiet ber gjerningspersoner og vitner om å ta kontakt med politiet snarest mulig på tlf. 73 48 94 00 eller via nettadressen tips.politiet.no/trondelag.