Yonhap: Nord-Korea har takket ja til samtaler

Saken oppdateres.

Tirsdag foreslo Sør-Korea at de to landene skulle møtes til høynivåsamtaler 9. januar.

– Vi håper sør og nord kan sitte ansikt til ansikt og diskutere deltakelse for en nordkoreansk delegasjon i vinterlekene i Pyeongchang, samt andre temaer av gjensidig interesse for å styrke de koreanske båndene, sa Sør-Koreas gjenforeningsminister på en pressekonferanse tirsdag.

Forslaget kom etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un anla en mer forsonende tone enn vanlig i sin nyttårstale. Han ga blant annet uttrykk for håp om fredfylte olympiske leker i Sør-Korea i februar og antydet nettopp at Nord-Korea kan sende en delegasjon til lekene.

Nå har Nord-Korea akseptert tilbudet, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Onsdag gjenåpnet de to landene en direkte telefonlinje, noe anses som et mulig tegn på gryende diplomatisk tøvær mellom de to bitre fiendene.