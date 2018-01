Martin Luther Kings sønn utfordret Trump

2018 blir et år da nye globale mattrender kommer til å ta av

Saken oppdateres.

– Når en president insisterer på at vårt land trenger flere borgere fra hvite land som Norge, så tror jeg ikke vi trenger å bruke tid på i det hele tatt å snakke om hva det betyr og hva det er, sa Martin Luther King III i Washington mandag.

Uttalelsen kom i forbindelse med USAs offisielle Martin Luther King-dag.

– Vi må finne en måte å bearbeide denne mannens hjerte, sa King videre før han sammenlignet Trump med den tidligere og nå avdøde Alabama-guvernøren George Wallace.

– George Wallace var en overbevist rasist, og vi bearbeidet hjertet hans, og til slutt ble George Wallace forvandlet, sa King videre.

Wallace støttet i 1960-årene hvite sørstatsdemokrater som kjempet mot borgerrettsbevegelsen og støttet raseskillet. Han endret imidlertid syn på slutten av 1970-tallet.

– Gode gjerninger

Kings datter, Bernice King, ba samme dag folk om å minnes faren ved å gjøre en god gjerning mot noen med en annen etnisk bakgrunn enn dem selv i perioden fram mot 4. april, 50-årsdagen for drapet på Martin Luther King i 1968.

Foran hundrevis av mennesker i Ebenezer baptistkirke i Atlanta oppfordret hun også folk om å lete etter menneskeligheten i hverandre.

Samtidig benyttet hun anledning til å kritisere Donald Trump indirekte ved å si at forsamlingens «kollektive stemme alltid må være høyere enn stemmen til den som av og til ikke gjenspeiler arven etter min far».

Trump hyllet King

Trump selv dedikerte sin ukentlige videotale til Martin Luther King. Her sa han blant annet at Kings drøm om et fargeblindt samfunn gir verdighet og håp til alle amerikanere, uansett farge og tro.

Etter et møte i forrige uke ble Trump sitert på å ha brukt betegnelsen «shithole countries» («drittland») under en samtale om innvandring fra land som Haiti, El Salvador og flere afrikanske land. Han la til at han heller ville ha innvandrere fra land som Norge.

Trump selv har avvist at han brukte den vulgære betegnelsen, og søndag kveld avviste presidenten også at han er rasist.

– Jeg er ikke rasist. Jeg er den minst rasistiske personen dere noensinne har intervjuet, sa Trump til pressen i Florida.

