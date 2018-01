Senatet vedtar budsjettavtale

Saken oppdateres.

Avtalen ble vedtatt med 81 mot 18 stemmer, fem timer etter at mandagens sesjon startet. Den sikrer finansiering av offentlige utgifter fram til 8. februar, og sendes nå videre til Representantenes hus for godkjenning.

Natt til lørdag stemte Senatet ned et forslag om å fortsette finansieringen av statsapparatet midlertidig fram til midten av februar, i påvente av enighet om statsbudsjett for 2018. Saken kastet skygger over president Donald Trumps ettårsfeiring som president. Mandag var flere offentlige etater stengt og tusenvis av offentlig ansatte måtte holde seg hjemme.

Det var nødvendig med minst 60 stemmer for å få avtalen vedtatt. Republikanerne, som har ett sete mer enn Demokratene i Senatet, var derfor avhengige av å få med seg flere demokrater.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sa like før avstemningen startet mandag at hans parti går med på å sikre flertall for et midlertidig budsjett. Uttalelsen kom etter at Republikanernes leder i Senatet, Mitch McDonnell, kom Schumer i møte på et kompromiss om å finne en løsning for anslagsvis 700.000 innvandrere som kom til USA som barn.

President Donald Trump roser Demokratene for «å ha tatt til fornuften» og gått med på budsjettenighet i Senatet.

Trump sier samtidig at han er åpen for en avtale som omfatter innvandrere, om bare «den er bra for landet vårt».