Frode Berg ber om å bli avhørt av russiske myndigheter eller sluppet fri

Saken oppdateres.

Det er den russiske advokaten Ilja Novikov som sier dette til Aftenposten. Frode Berg ble pågrepet 5. desember i fjor. Han hadde 3 000 euro på seg da han ble tatt og er beskyldt for å ha bidratt til spionasje mot den russiske marinen.

Men etter at nordmannen fikk oppnevnt en russisk advokat 26. desember har ikke sikkerhetspolitiet FSB vært interessert i å avhøre nordmannen én eneste gang. Han sitter isolert i FSB-fengselet Lefortovo.

– Frode Berg er skuffet og oppgitt over at det ikke skjer noe som helst. Han har ikke hatt et eneste avhør etter han fikk oppnevnt advokat, sier Novikov.

– Vi har forventet at FSB var interessert i å etterforske og komme til bunns i denne saken. Dersom etterforskerne ikke er interessert i å gjøre et avhør foreslår vi at de slipper ham fri. Det er ingen grunn til at Berg må sitte isolert i fengsel hvis det ikke skjer noe, sier Novikov.

Den pensjonerte grenseinspektøren (62) satt tre uker i fengsel før han fikk en advokat som kunne engelsk. Rett etter at han ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva ble det gjennomført tre avhør. På det tidspunktet skal nordmannen ha hatt oppnevnt en annen advokat, men som han aldri så eller hørte noe fra.

– Vi stiller spørsmål ved om de første avhørene er foretatt i samsvar med russisk lov, sier Ilja Novikov.

Aftenposten har forsøkt å innhente svar fra FSB på disse spørsmålene, men har ikke fått svar.