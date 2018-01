Stoltenberg får besøk av Angelina Jolie

83 personer anmeldt for trygdesvindel i Trøndelag

Klæbo-rivaler i sykdomstrøbbel: – Har mistet to kilo muskler

Akilov tiltalt for terror etter angrepet i Stockholm i fjor

Tåregass mot Odinga-tilhengere i Nairobi under alternativ presidentseremoni

Bandy i parken for prins William og hertuginne Kate

Tåregass mot Odinga-tilhengere i Nairobi under alternativ presidentseremoni

Bandy i parken for prins William og hertuginne Kate

Saken oppdateres.

Den kjente skuespilleren er spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger. Hun har i tillegg vært med på å starte et initiativ mot seksualisert vold i konflikt.

LES MER: Bosniske myndigheter stanser Angelina

I desember skrev Jolie og Stoltenberg en kronikk sammen om hva Nato kan gjøre for å beskytte kvinner.

«Vi mener Nato har ansvar for og mulighet til å være en ledende beskytter av kvinners rettigheter», skrev de der.

Gode og nære historier får du i Ukeadressa. Bli abonnent og les nå!

Onsdag møtes de på NATO-hovedkvarteret i Brussel for å diskutere hvordan løftene kan følges opp.

– Fokuset vil være på beskyttelse av sivile, spesielt med tanke på beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold, sier en tjenestemann i Nato.

Bakira Hasecic: - Voldtekt var deres sterkeste våpen

Jolie møter også visegeneralsekretær Rose Gottemoeller og Clare Hutchinson, som er Stoltenbergs spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet. I tillegg skal det holdes et felles møte med Nato-ambassadørene og alliansens militære ledere.

Det er også varslet en pressekonferanse med Stoltenberg og Jolie klokka 12.15.