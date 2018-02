Pågrepet i Trondheim - frifunnet for ett av Arboga-drapene

Her får Bendtner en telefon under RBK-treningen: - Det er ikke vanlig

Saken oppdateres.

Johanna Möller er tidligere funnet skyldig i drap på faren og drapsforsøk på moren, og i juni 2017 ble hun også funnet skyldig i drap på ektemannen. Han ble funnet død i innsjøen Hjälmaren utenfor Arboga i Sør-Sverige to år tidligere.

Dommen ble anket, og tirsdag ble Möller frifunnet i Hovrätten i Stockholm for drapet på ektemannen. Retten slår i sin kjennelse fast at dødsårsaken ikke er fastslått, og at det derfor ikke kan utelukkes at han druknet ved en ulykkeshendelse.

Livstidsdommen for drapet på faren og drapsforsøket på moren ble derimot opprettholdt og er nå rettskraftig.

Pågrepet i Trondheim

Möller ble pågrepet i Trondheim i august 2016 sammen med sin afghanske kjæreste Mohammed Rajabi. Han tilsto i avhør drap og drapsforsøk på Möllers foreldre i sommerhuset i Arboga, men hevdet at det var kjæresten som hadde gitt ham kniven og kjørt ham til åstedet.

Rajabi er tidligere dømt til 14 års fengsel, og Hovrätten opprettholdt tirsdag denne dommen. Når den er ferdigsonet vil han bli utvist fra Sverige.