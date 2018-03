Tidligere visedirektør får sparken fra FBI

UKM på Isak har vist over 200 innslag

Trumps advokat krever over 150 millioner kroner av pornoskuespiller

Russland raser etter at Boris Johnson knyttet Putin til nervegiftangrep

Trumps advokat krever over 150 millioner kroner av pornoskuespiller

Trumps advokat krever over 150 millioner kroner av pornoskuespiller

Saken oppdateres.

McCabe refser Trump-administrasjonen for avgjørelsen og mener han blir urettferdig behandlet fordi han var en nær alliert med James Comey, som ble sparket som FBI-direktør for ni måneder siden.

– Jeg blir pekt ut og behandlet på denne måten på grunn av min rolle, handlingene mine og hendelsene jeg var vitne til jeg var vitne til i kjølvannet av at James Comey ble sparket, sier McCabe i en uttalelse.

I en pressemelding opplyser justisminister Sessions at den tidligere visedirektøren i FBI sparkes umiddelbart. Justisministeren begrunner avgjørelsen blant annet med at McCabe har gjort en «uautorisert avsløring overfor nyhetsmedier og vist manglende oppriktighet – inkludert under ed – ved flere anledninger».

McCabe gikk av fra stillingen som visedirektør i januar, men var fortsatt ansatt i FBI. Planen hans var å bli i jobben fram til 50-årsdagen om to dager, noe som ville ha gitt ham fulle pensjonsrettigheter, men dette ble altså spolert av Sessions.

USAs president Donald Trump har ved flere anledninger kritisert McCabe offentlig for påståtte koblinger til Trumps rival i presidentvalgkampen, Hillary Clinton.

– Dette angrepet på min kredibilitet er del av en større innsats, ikke bare for å sverte meg personlig, men for å angripe FBI og etterretningsansatte mer generelt, sier McCabe.