Klar for siste dag med utspørring av Madsen

Saken oppdateres.

Rettssaken mot den drapstiltalte ubåtbyggeren har hatt pause i knapt to uker, men onsdag fortsetter den der den slapp første rettsdag 8. mars – med utspørring av Madsen. Det blir dermed andre og siste dag der Madsen sitter i vitneboksen.

Hvis aktoratet lykkes med å bevise at drapet på den svenske journalisten var planlagt, kan Madsens egne forklaringer legges til side. Da spiller det også mindre rolle at rettsmedisinere ikke har kunnet fastslå den nøyaktige dødsårsaken, mener tidligere jussprofessor Eva Smith.

– Det hele er en sannsynlighetsbedømming. Man skal ta stilling til om hans forklaring er utover enhver rimelig tvil, sier Smith.

Da Madsen forklarte seg under rettssakens første dag i Københavns Byret 8. mars, fastholdt han at Wall døde som følge av en ulykke. Han hevdet at det oppsto tekniske problemer på ubåten, og at Wall døde som følge av undertrykk og giftige gasser mens han selv var oppe på dekk.

Påtalemyndigheten mener Wall ble grovt mishandlet og deretter drept av Madsen etter at hun gikk om bord i ubåten for å lage en reportasje 10. august i fjor.

Svekket troverdighet

Eva Smith konstaterer at Madsens troverdighet er svekket ettersom han flere ganger har endret sin forklaring. Rett etter at han ble pågrepet sa han at Kim Wall ble satt i land i København samme kveld som hun ble med ham om bord.

Det er også flere andre ting som taler for at Madsen ikke er til å stole på: Hvorfor kalte han ikke på hjelp? Hvorfor parterte han kroppen, festet metallrør til delene og senket dem i sjøen? Og hvorfor senket han deretter ubåten?

Aktor Jakob Buch-Jepsen mener dessuten at tekniske og rettsmedisinske undersøkelser viser at Madsens forklaring ikke kan være riktig.

Ukjent dødsårsak

Ifølge Smith har aktoratet mange trumfkort, men tiltalen har ett svakt punkt:

– Det er jo et åpent spørsmål hvordan hun døde. Man har teorier, men det er bare teorier, sier hun.

Derfor blir det helt avgjørende at aktoratet kan overbevise domstolen om at Madsen hadde planlagt å drepe. Som bevis for dette er det blant annet pekt på at Madsen tok med seg metallrør og verktøy om bord. Aktoratet har også vist til Peter Madsens interesse for ekstremt brutale voldsfilmer og skildringer av virkelige drap.

Smith konstaterer at Madsens forsvarsadvokat Betina Hald Engmark har en meget vanskelig oppgave. Hun tror dessuten at Madsen ikke har lyttet til hennes råd.

– Patologisk løgner

Den samme oppfatningen har den danske forsvarsadvokaten Mette Grith Stage. Hun mener også at Madsen har gjort saken sin verre ved å forklare seg mens politietterforskningen pågikk. Etterforskerne har flere ganger kunnet tilbakevise Madsens versjon, noe som har ført til at han har endret forklaring.

– Han framstår som svært lite troverdig, det er et meget sterkt kort for aktoratet, sier Grith Stage, som også viser til den rettspsykiatriske undersøkelsen.

– Den slo fast at Madsen er en patologisk løgner. Det er noe aktoratet planlegger å bruke, det var derfor det ble løftet fram allerede første dag, sier hun.

Torsdag starter den første av seks dager med utspørring av 37 vitner – personer som har vært tilknyttet Madsens verksted, personer som har vært på tur med ubåten, og ulike kvinner som Madsen har hatt forhold til. Prosedyrer skal holdes 23. april, og 25. april avsluttes saken. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om livsvarig fengsel.