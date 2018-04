Fjerner analoge klokker fra skoler

Den tragiske historien til Anne Bolsø får Ap til å reagere: – Det går for sent med regjeringen

Saken oppdateres.

Det høres ut som en forsinket aprilsnarr, men det er det altså ikke. Den britiske fagforeningen for lærere på ungdomstrinnet og videregående skoler sier til den britiske avisen The Telegraph at flere skoler nå er i ferde med å skifte ut gamle klokker med urskiver med digitale klokker. Dette etter at stadig flere elever hadde problemer med å holde seg til tidsfrister under eksamen på grunn av at de ikke klarte å lese klokken på veggen korrekt.

LES OGSÅ: Gutt utsatt for vold fra medelev på videregående skole

Malcolm Trobe, generalsektretær i The Association of School and College Leaders ( ASCL) sier til The Telegraph at unge mennesker i Storbritannia har blitt så påvent digitale hjelpemidler at skolene plutselig sto overfor et uventet problem.

- Den yngre generasjonen sliter med å forstå analoge klokker, sier han. - De er så tilvendt å se en digital representasjon av tiden på sine mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner at time, minutt -og sekundvisere blir abstrakte begreper.

En tidligere rektor ved en videregående skole sier til avisen at det siste skolene ønsker er elever som vil vite hvor mye klokka er når den henger på veggen rett framfor seg.

Vansker med å holde penn og blyant

Men å kunne si riktig tid er ikke det eneste problemet som britiske skoleelever og studenter sliter med i den digitale tidsalder. Også det å kunne holde en penn eller en blyant er noe som lærere ser på med bekymret blikk. Dette skyldes den stadig økende bruk av digitale hjelpemidler i skolen, mener det britiske skoleverket.

Sally Payne, skolelege og psykolog ved Heart of England Foundation NHS Trust sier til The Telegraph at hun ser stadig oftere hvordan yngre skolebarn har vansker med å holde skriveredskaper i hendene.

- Det kreves både finmotorikk og muskler i fingrene for å holde en penn eller en blyant korrekt over lengre tid, sier hun. Og mindre barn trenger lang tid for å kunne utvikle disse evnene. Det vi ser nå er at det er lettere og mindre tidkrevende å gi et barn en iPad framfor å oppmuntre til muskelbyggende aktiviteter som å bygge lego eller å tegne eller å male. Og fordi det velges den letteste løsningen så vil de ikke bygge opp de evnene de trenger for å kunne gripe om og holde på en penn eller en blyant.