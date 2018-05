Hetland dro til Russland for å få VM-støtte fra Välbe

Russ ble utsatt for grov vold - gjerningspersonene filmet

Konfirmantene får høre at «din tanke er fri», men vi går i flokk hele livet

Her er årsakene til at RBK bør knuse Ranheim

Det er ett utested som gjelder for Jon Anders når han vil høre bra musikk i Trondheim

Rådmannen åpner for travbane i Malvik

Han skulle gå under brua og «stramme opp noe». Da kollapset den

Han skulle gå under brua og «stramme opp noe». Da kollapset den

Saken oppdateres.

Ifølge Twitter ble brukernes passord skrevet ut i klartekst i en intern logg, noe som ikke skal skje.

Twitter understreker at det ikke er noe som tyder på at hackere har vært involvert eller at passord har kommet på avveie, men de anbefaler likevel brukerne om å bytte passord.

– For å være på den sikre siden, ber vi dere om å overveie å bytte passord på alle tjenester der passordet er benyttet, heter det i en kunngjøring fra Twitter.