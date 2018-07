Trump kaller kritikere hyklere etter Putin-møte

Saken oppdateres.

Den amerikanske presidenten ble møtt med sterk kritikk både i hjemlandet og internasjonalt for det mange mener er en altfor mild og unnfallende holdning til Putin.

Fredag tok presidenten igjen til Twitter der han kaller sine kritikere for hyklere.

– Jeg ble sterkt kritisert av de Falske Nyhetsmediene for å være for snill med president Putin. I gamle dager ville de kalt det diplomati. Om jeg var høylytt og ondskapsfull ville jeg ha blitt kritisert for å være for tøff. Husker dere da de sa at jeg var for tøff mot leder Kim? Hyklere! skriver Trump.