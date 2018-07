UD ber nordmenn registrere feriereisen – uansett hvor turen går

Problemene for Midtbyen tårner seg opp som følge av det ene «tiltaket» etter det andre

Private tilbud er et viktig supplement i barnevernet

Gråkallen gir best utsikt til måneformørkelsen

Mann tatt for promillekjøring i Trondheim

Ørn-talentet skal spille om EM-finale: Drømmer om å spille for PSG

Senatet stemte for å redusere toll på hundrevis av kinesiske varer

Pakistans valgkommisjon bekrefter at Khan vant valget

Saken oppdateres.

Myndighetene ønsker at alle nordmenn registrerer seg, uansett hvor reisen går, skriver NRK.

– Dersom det skjer en alvorlig hendelse i det landet du reiser til, kan vi sende ut informasjon til reisende på sms eller epost, sier Thomas Stangeby, underdirektør for seksjon for konsulære saker og leder for Utenriksdepartementets operative senter.

Senest under skogbrannene i Hellas sendte UD ut informasjon på SMS til norske borgere som hadde registrert oppholdet sitt på reiseregistrering.no. Opplysningene man oppgir på nettsiden slettes automatisk 30 dager etter reisens slutt.