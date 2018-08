Trump advarer alle som handler med Iran

Nekter å tro at alle kvinner vil ha en shorts som viser halve rumpa

Stoppertrøbbel for Klopp før seriestarten

En rimelig London-tur: Her betaler du bare om du er fornøyd

Skolen og butikken er for lengst nedlagt - på puben har de rekordomsetning

Bør du bytte fastlege når du bare skal være i Trondheim i et par år?

Det er én ny mulighet for Trønderbanen

Ekspertene svarer: Bør jeg velge et sjeldent bilmerke?

To drept i israelsk angrep på Gazastripen

Ekspertene svarer: Bør jeg velge et sjeldent bilmerke?

Saken oppdateres.

– Iran-sanksjonene er offisielt i gang. Dette er de hardeste sanksjonene som noensinne er iverksatt, og i november blir de skjerpet til et nytt nivå, skriver Trump på Twitter tidlig tirsdag morgen.

Videre sender han en skarp advarsel til alle som handler med Iran og insisterer på at han gjør dette for å sikre verdensfreden.

LES OGSÅ: Amnesty kritiserer Sandbergs kjæreste for å skjønnmale Iran-regimet

– Enhver som gjør forretninger med Iran, kommer IKKE til å gjøre forretninger med USA. Jeg ber for VERDENSFRED, intet mindre, skriver presidenten.

Meldingen ble lagt ut noen timer etter at USA gjeninnførte harde økonomiske sanksjoner mot Iran, tre måneder etter at Trump varslet at USA vil trekke seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran.

LES OGSÅ: Trump trapper opp presset mot justisdepartementet etter FBI-anklager