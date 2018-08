Manafort anklaget for gjentatte løgner

RBK har kjøpt to, solgt tre og avslått to bud: Dette sier Coolen om vinduet

Saken oppdateres.

Rettssaken går mot slutten, og etter partenes sluttinnlegg onsdag ligger Manaforts skjebne i juryens hender, som innleder drøftingen av skyldspørsmålet torsdag.

Den tidligere valgkampsjefen og lobbyisten er tiltalt for svindel og for å ha unndratt skatt på penger han tjente på oppdrag for russisk-vennlige politikere i Ukraina.

– Manafort løy for å beholde mer penger når han hadde dem. Og han løy for å få tak i mer penger, sa statsadvokat Greg Andres onsdag.

Forsvarer Richard Westling argumenterte med at Manafort hadde både revisorer og bokholdere ansatt – og at han derfor ikke kan ha forsøkt å skjule noe.

I tillegg har forsvarerne gått hardt inn for å svekke troverdigheten til aktoratets stjernevitne Rick Gates – som tidligere jobbet tett sammen med Manafort.

18 punkter

Etter å ha hørt aktoratets 20 vitner fortelle om hvordan Manafort angivelig unndro seg millioner av dollar i skatt og gjentatte ganger løy for bankene for å få lånt nye millioner, må de tolv personene i juryen starte sine overveielser.

Den 69 år gamle Manafort er tiltalt for 18 punkter knyttet til bank- og skattesvindel. Hans advokater har forgjeves forsøkt å få den føderale dommer T.S. Ellis til å legge vekk en del av punktene.

Under den to uker lange rettssaken er Manaforts forbruk og sans for luksus blitt brettet ut for juryen og all verden. Blant de mer aparte eksemplene er hans kjøp av en såkalt bomberjakke av strutseskinn til nærmere 130.000 kroner og bruk av hagearkitekter for å lage et blomsterbed formet som bokstaven M.

– Trikset

Gates og en tidligere revisor har fortalt retten hvordan Manafort trikset med sine regnskap og kontoer og hvitvasket titalls millioner dollar via banker offshore.

Forsvarsadvokatene valgte på sin side å ikke føre noen egne vitner.

En tidligere statsadvokat, Jacob S. Frenkel, sier forsvaret valgte denne strategien fordi de mener at de har skapt den nødvendige tvil gjennom sin utspørring av påtalemyndighetens vitner.

– Statens oppgave er å presentere dette som en enkel sak for juryen. Manafort er forpliktet til å betale skatt, sende inn korrekt utfylte selvangivelser og opptre sannferdig i sin omgang med bankene. Hvis påtalemyndigheten kan holdt saken på dette nivået, vil materialet virke overbevisende på juryen, mener Frenkel.

Mueller-granskingen

Skatte- og svindelsaken mot Manafort, som en kort periode i 2016 var sjef for Donald Trumps valgkampmaskin, er den første som er knyttet til spesialetterforsker Robert Muellers Russland-gransking. Manafort avviser enhver kobling mellom seg selv og russisk manipulering av valgkampen før Donald Trump ble valgt til president.

Dette temaet har ikke vært oppe i rettssaken, det har dommeren gjort klinkende klart. Men Manaforts posisjon og hans mange rike og Russland-vennlige kontakter bidrar til at Mueller-granskingen har ligget som et bakteppe for rettssaken.