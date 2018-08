Ordkrigen mellom Trump og tidligere CIA-sjef når nye høyder

Jetstrømmen rett over Trøndelag hele uka - slik blir virkningen for været

Nå starter jakten: Her er 15 trenere som kan havne på lista til Koteng

Hareide tok ut landslagstropp, men risikerer at spillerne ikke møter opp:

Judoutøveren valgte å være åpen om angsten. Under NM fikk han en uventet reaksjon

På møbeljakt? Her kan du gjøre bruktkupp i Trondheim

Ingen får lenger gå under kollapset bru i Genova

WHO varsler om spredning av meslinger i Europa

To pågrepet etter skudd mot USAs ambassade i Ankara

På møbeljakt? Her kan du gjøre bruktkupp i Trondheim

Saken oppdateres.

– Jeg håper virkelig at John Brennan, den verste CIA-sjef i vårt lands historie, tar saken til retten. Da vil det bli synlig for enhver hvilken elendig jobb han gjorde, men også at han var innblandet i Muellers Russland-gransking. Han vil garantert ikke stevne meg!, skriver Trump i en twittermelding.

Bakgrunnen for striden er presidentens beslutning om at sikkerhetsklareringen til en rekke tidligere embetsmenn- og kvinner på ulike nivåer, også toppnivået der Brennan befant seg, skal trekkes tilbake.

Dette har utløst en proteststorm blant en yrkesgruppe som ukentlig framstår som godt betalte eksperter i de tallrike amerikanske magasinprogrammene om livet i «sumpen», som Trump kaller det politiske miljøet i hovedstaden.

Forræder

Trumps har særlig hisset seg over Brennans krasse utfall og beskyldninger om at han opptrådte forrædersk under møtet med president Vladimir Putin i Helsingfors i juni.

Brennan sa på NBCs «Meet the press» søndag at han er blitt kontaktet av mange advokater om muligheten for å gå til retten med krav om midlertidig forføyning, altså at beslutningen inntil videre ikke kan settes ut i livet.

– Hvis mitt navn og renomme skal dras ned i søla for å hindre Trump i gjøre dette mot mange flere, er det en liten pris å betale. Så jeg skal gjøre det jeg kan, for å forsøke å unngå at lignende overgrep blir gjort i framtiden, sa Brennan.

Flere står for tur

Trump kansellerte Brennans sikkerhetsklarering sist onsdag og sa at han vurderte å gjøre det samme for ni andre ganske snart, alle personer som er kritiske til ulike sider av Trumps politikk.

En bølge av tidligere ansatte i USAs omfattende sikkerhetsapparat har protestert mot presidentens framferd. Over 250 har offentlig tatt avstand fra Trumps trusler om å ta fra dem sikkerhetsklareringen.

Like etter beslutningen om å nullstille Brennan sa den pensjonerte admiral William H. McRaven, som hadde vært sentralt plassert under operasjonen som drepte bin Laden, at Trumps framferd minnet om heksejakten på kommunister i McCarthy-tiden på 1950-tallet.