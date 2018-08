Ny Trump-rådgiver slutter

Jakob Ingebrigtsen må stå over Diamond League-finalen

Saken oppdateres.

– Rådgiver Don McGahn kommer til å slutte i sin stilling denne høsten, kort tid etter innsettelsen (forhåpentligvis) av dommer Brett Kavanaugh til USAs høyesterett. Jeg har jobbet med Don lenge og setter stor pris på hans innsats, skriver Donald Trump på Twitter onsdag ettermiddag norsk tid.

McGahn leder presidents rådgivningskontor som gir juridisk veiledning til USAs president og Det hvite hus.

Ifølge The New York Times har McGahn den siste tiden hatt et utstrakt samarbeid med Robert Mueller i forbindelse med Russland-etterforskningen. Han skal ha vært inne til minst tre avhør med etterforskere som til sammen har vart i 30 timer.