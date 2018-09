Trump kaller anonym NY Times-kronikk «feig»

«Paradise»-Iselin og «Ex on the Beach»-Lloyd med ny låt og musikkvideo fra Trondheim

For tre år siden veide Janne (30) 110 kilo. Her er hennes fem råd for å endre livsstil

Saken oppdateres.

Avisen har gått til det uvanlige skrittet å publisere en anonym kronikk og beskriver den ikke navngitte forfatteren av kronikken som «en høytstående ansatt i Trump-administrasjonen».

NY Times skriver før kronikken starter at de velger å publisere anonymt for å beskytte vedkommendes identitet, fordi vedkommendes stilling kan stå i fare. Budskapet er viktigst, innleder avisen.

LES OGSÅ: Denne gesten fikk Trump til å frese. Nå har debatten blusset opp igjen

«Forræderi?»

Presidenten selv var ikke nådig med «mislykkede New York Times» da han gikk på talerstolen etter å ha lest kronikken.

– Husk dette om New York Times: Da jeg vant valget, ble de tvunget til å be om unnskyldning, måtte de skrive et brev der de beklaget at de hadde dekket valget feilaktig, det er den første gangen noen har måtte gjøre det. Så hvis New York Times har publisert en anonym kronikk, det betyr en feig kronikk, da gjør vi en god jobb, sa Trump.

På Twitter uttrykte Trump seg først med ett enkelt ord: «FORRÆDERI?». En time senere sår han tvil om kronikkforfatterens eksistens.

– Finnes i det hele tatt den såkalte «høytstående ansatte», eller er det bare mislykkede New York Times som har enda en oppdiktet kilde? Hvis den FEIGE anonyme personen faktisk eksisterer, må NY Times, av hensyn til nasjonal sikkerhet, overlevere ham/henne til myndighetene umiddelbart, skriver Trump.

«Vil gjøre rett»

I kronikken skriver den anonyme ansatte at Trump-medarbeidere er klare over presidentens mangler, og at de «forsøker å gjøre rett selv når Donald Trump ikke kan».

Forfatteren hevder også at «det tidlig ble hvisket innad i administrasjonen» om å utløse grunnlovstillegg 25 som handler om situasjoner der presidenten er erklært uegnet til å fortsette og hvor visepresidenten overtar. Begrunnelsen var «ustabiliteten» som medarbeiderne observerte, hevder skribenten, som legger til:

– Dette er ikke arbeidet til en såkalt dyp stat. Det handler om arbeidet til et fungerende statsapparat.

En dyp stat er en amerikansk betegnelse på en gruppe mennesker, gjerne innflytelsesrike og på innsiden av myndighetene, som i hemmelighet søker å manipulere og kontrollere myndighetenes politikk.

Bes si opp

Også i en skriftlig uttalelse fra Det hvite hus får kronikkforfatteren tøff kritikk. Kommunikasjonssjef Sarah Sanders synes imidlertid ikke å så tvil om vedkommendes eksistens.

«Personen bak denne kronikken har valgt å svike heller enn å støtte den rettferdig valgte presidenten i USA. Han setter ikke landet først, men tvert imot seg selv og sitt eget ego foran viljen til det amerikanske folk. Denne feigingen bør gjøre det eneste rette og si opp», skriver Sanders i uttalelse.