Dødt løp i svensk valg - helt uvisst hvem som danner regjering

Saken oppdateres.

Her kan du følge NTBs direktedekning av valget.

Klokken 23 var stemmene fra over 5.500 av de 6.000 valgdistriktene klare. De viste da at de tre rødgrønne partiene har en oppslutning på 40,6 prosent. Men det var fortsatt tilnærmet dødt løp mellom blokkene – de fire borgerlige partiene i Alliansen lå an til 40,3 prosent.

Men i antall mandater lå de to blokkene likt - 134 til hver, og med 63 mandater til Sverigedemokraterna.

De faktiske resultatene viste fortsatt stor framgang for Sverigedemokraterna (SD). Men dersom trenden holder, må SD se seg slått av Moderaterna som nest største parti. Oppslutningen for SD så ut til å ende på 17,7, mens Moderaterna ligger an til å få 19,6 prosent.

Socialdemokraterna ser ut til å gjøre et noe bedre valg enn gjennomsnittet av meningsmålingene, og lå an til en oppslutning på i overkant av 28 prosent.

Representanter for Moderaterna og Socialdemokraterna var utover valgkvelden helt uenige om hva valgresultatet har å bety for hvilken blokk som kommer til å danne regjering. Resulatet er samlet sett en betydelig tilbakegang for de rødgrønne, som får 3 prosentpoeng lavere oppslutning enn etter valget i 2014.

Den borgerlige Alliansen styrker samlet sett posisjonen noe, fra 39,4 til 40,3 prosent.

SDs Jimmie Åkesson var sent søndag kveld den eneste av partilederne som hadde uttalt seg om resultatet.

– De sa nettopp på TV at det var vanskelig å se hvem som er vinneren etter dette valget, men jeg har sett det. Det er Sverigedemokraterna, så enkelt er det! sa en storfornøyd SD-leder fra talerstolen på partiets valgvake i Stockholm.

Han krevde at Moderaternas leder Ulf Kristersson avklarer regjeringsspørsmålet, med en klar henvisning til at den borgerlige Alliansen trenger Sverigedemokraternas støtte for å få det til.