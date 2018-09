Borgerlig nei til SD-samtaler i Sverige

Saken oppdateres.

Innvandringskritiske og høyrepopulistiske SD kom mandag med en formell invitasjon til Moderaterna og Kristdemokraterna.

Med en oppslutning på nesten 18 prosent av stemmene ønsker SD samtaler om en mulig ny høyreorientert regjering i Sverige.

Men i likhet med de andre borgerlige partiene lovet Moderaterna (M) og Kristdemokraterna (KD) i valgkampen å ikke snakke med SD. Partiene gjør det nå klart at døren fortsatt er stengt.

– Moderaterna takker naturligvis nei, skriver partiets pressesjef Cherine Khalil i en SMS til avisaExpressen.

Politisk limbo

Heller ikke Kristdemokraterna anser det som aktuelt å prate med SD, ifølge KDs pressesjef Martin Kits.

Dermed er situasjonen fortsatt fastlåst etter et valg som har etterlatt Sverige i et politisk limbo og vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

Samlet sett har høyresiden vunnet en knusende seier. Men minus SD – som ingen vil snakke med – er det nærmest helt jevnt mellom blokkene. Kun 28.000 stemmer skiller de rødgrønne og de borgerlige Allianse-partiene.

Blokk-striden kan derfor bli avgjort av forhånds- og utenlandsstemmer. Foreløpig har de rødgrønne én representant mer i Riksdagen, men dette kan endre seg når utenlandsstemmene er talt opp mot slutten av uken.

– En gambler

Selv om Socialdemokraterna har gjort sitt dårligste valg siden allmenn stemmerett ble innført i Sverige, har ikke Stefan Löfven tenkt å gi fra seg statsministerposten uten videre.

– Stefan Löfven er en gambler, det har han vist tidligere. Vi vet ikke om han vil kunne gjøre det helt uventede, sier professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet til NTB.

– Han har tidligere i svært trengte posisjoner vist at han ikke må undervurderes.

Mandag satt ledelsene i Socialdemokraterna i møter for å diskutere veien videre – og det samme gjorde Allianse-partiene Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna.

– Heller mot Allianse-regjering

Hinnfors mener det foreløpig er umulig å si hvilken regjering landet vil få.

– Verken jeg eller noen andre har noe svar på det. Men stilt opp mot veggen vil jeg si at det heller mot en Allianse-regjering, kanskje med en form for samarbeid med Socialdemokraterna, sier statsviteren.

I så fall kan Sverige få en «tysk» variant, med en form for samarbeid mellom sentrum-høyre og sentrum-venstre.

En annen mulighet er at Moderaterna og Kristdemokraterna etter hvert bryter sitt valgløfte og likevel åpner døren for en form for samarbeid med SD.

Men det vil ha store omkostninger. I tillegg til at valgløftet brytes, går trolig Alliansen opp i limingen.

Både SD og Alliansen har varslet at de kommer til å stemme ned Löfven i den obligatoriske statsministeravstemningen i Riksdagen mellom 25. september og 8. oktober.

Frir til sentrum

Löfvens håp om å skaffe flertall ligger i å fri til sentrumspartiene Liberalerna og Centern. Og det er her gambleren kommer inn, ifølge Hinnfors’ resonnement. Han minner om at Löfven i 2014 fikk på plass den blokkoverskridende såkalte desemberavtalen, som hindret nyvalg og nektet SD makt.

Nå kan Löfven rett og slett tilby Centern og Liberalerna noen politiske kjøttbein som er så saftige at de hopper over blokkgrensen, selv om de da vil få skylden for at Alliansen eventuelt sprekker.

Et utfall kan i så fall bli en regjering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna.

– Men en slik konstellasjon ville ikke ha flertall og vil gi en nøkkelrolle til Vänsterpartiet, som motvillig kanskje vil kunne godta en slik regjering for å nekte SD innflytelse, sier Hinnfors.