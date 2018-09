Gatene oversvømmes når Florence slår inn over land

Saken oppdateres.

I byen New Bern i North Carolina, som ligger nær kysten og ved to elveutløp, venter nå 150 mennesker på å bli reddet fra stigende flomvann. Over 200 mennesker har allerede blitt reddet i byen, hvor elva Neuse så langt har steget med over 3 meter.

Deler av byen Emerald Isle, som ligger på øya Bogue Banks utenfor kysten av North Carolina, ligger nå under nesten to meter med sjøvann.

Nedgradert

Florence er nå i ferd med å nå land i Nord-Carolina, og bringer med seg stormflo som kan være livstruende.

Orkanen er nedgradert til kategori 1-nivå, men myndighetene advarer fremdeles mot at stormflo, flom i elver og kraftig regn, kombinert med fortsatt sterke vinder og at orkanen beveger seg sakte, gjør at man venter enorme ødeleggelser.

– Det verste er ikke her ennå, men det som skjer nå er tidlige advarsler om hva som vil komme de neste dagene. Å overleve denne stormen vil bli en test for utholdenheten, lagarbeid, sunn fornuft og tålmodighet, sier North Carolina-guvernør Roy Cooper.

Millioner blir trolig strømløse

Til sammen er over ti millioner mennesker bosatt i områder som trolig vil rammes av orkanen. I tillegg til North Carolina er det erklært unntakstilstand i South Carolina, Maryland, Virginia, Georgia og hovedstaden Washington. Rundt 1,7 millioner innbyggere har måttet evakuere hjemmene sine de siste dagene.

I North Carolina er nå over 150.000 husstander uten strøm, men det er anslått at opptil hele 4 millioner strømkunder kan bli sittende i mørket.

Torsdag hadde rundt 12.000 personer flyttet til midlertidig innkvartering. Flere av fengslene i delstaten har måttet evakuere til sammen 3.000 innsatte.

Oversvømmelser

Enkelte steder er det varslet 1 meter nedbør over en periode på sju dager. Uværets størrelse bidrar til å øke nedbørsmengdene, og meteorologene frykter i tillegg at Florence vil bli liggende lenge i ro.

En TV-stasjon i byen New Bern i North Carolina har for første gang i historien måtte evakuere bygningen på grunn av økende vannstand. En talsmann for bedriften sier veiene i området er oversvømte.

Meteorologene spår at Florence vil bevege seg inn i landet mellom fredag og lørdag.